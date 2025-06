O brasileiro Lucas Soares dos Santos é ordenado sacerdote por Leão XIV

A missa com o rito de ordenação sacerdotal foi presidida pelo Papa na manhã desta sexta-feira (27/06), na Basílica de São Pedro, no contexto do Jubileu dos Sacerdotes. O brasileiro, da Arquidiocese de Brasília, contou ao Vatican News da felicidade em ser ordenado pelo Pontífice, "uma realidade muito feliz, ainda mais no Ano Jubilar".

Andressa Collet e Isabella H. de Carvalho - Vatican News

“Foi um momento muito intenso e muito feliz, em que eu tive a oportunidade de estar muito próximo à Igreja na pessoa do Papa Leão. Ser ordenado por ele, nessa situação, é uma realidade muito feliz, ainda mais no Ano Jubilar.”

Esse é Lucas Soares dos Santos, de 27 anos, falando diretamente da Praça São Pedro nesta sexta-feira (27/06) e logo após ter sido ordenado sacerdote pelo Papa Leão XIV, junto a outros 31 provenientes de várias partes do mundo. Na Basílica Vaticana, o brasileiro viveu um momento muito significativo da sua vocação e ouviu as palavras do Pontífice que convidou a viver a caridade pastoral, "intimamente unidos a Jesus", e procurando carregar "sobre os ombros quem se perdeu, perdoar quem errou, indo à procura de quem se afastou ou ficou excluído, cuidar de quem sofre no corpo e no espírito, numa grande troca de amor".

Natural da cidade satélite de Planaltina, a poucos quilômetros de Brasília, no Distrito Federal, foi esse profundo encontro com Deus que o ancorou em seu caminho de discernimento a partir da sua paróquia de origem, de Nossa Senhora de Nazaré. Ele sentiu o chamado para o sacerdócio aos 15 anos quando, durante um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, percebeu que “Deus é realmente Deus”. “Senti o amor que ele tinha por mim, sua misericórdia, e pude olhar para certas lembranças de minha vida e ver como Deus já estava presente e me chamando”, contou ao Vatican News.

Lucas Soares dos Santos terminou o ensino médio, chegou a estudar na universidade por um ano antes de entrar no seminário e viver seriamente um caminho de discernimento. "O que mais me marcou na vida do seminário foi a fraternidade e a vida comunitária com os outros seminaristas. E com certeza também a oração, que me ajudou a crescer em minha intimidade com Deus", explicou Lucas. Para ele, ser ordenado "pelo Papa durante o Jubileu, que acontece a cada 25 anos, é uma oportunidade indescritível. Sou muito grato a Deus, que manifesta seu infinito amor por meio desses sinais concretos".

O momento da celebração na Basílica de São Pedro (@Vatican Media)