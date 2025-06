"Charles de Foucauld. As conversões de uma alma", novo livro da LEV

O livro, de autoria do cardeal Jean-Marc Aveline , propõe um percurso para a descoberta do "irmãos universal", canonizado pelo Papa Francisco em 15 de maio de 2022.

Vatican News

Disponível na Livraria Editora Vaticano "Charles de Foucauld. Le conversioni di un’anima" ("Charles de Foucauld. As Conversões de uma Alma"), livro escrito pelo cardeal Jean-Marc Aveline, está disponível nas livrarias.

Militar, explorador, geógrafo, monge, sacerdote, eremita, linguista, missionário: a vida de Charles de Foucauld foi uma aventura tumultuada e repleta de reviravoltas. De soldado aventureiro, devotado a amores fugazes, tornou-se, graças a escolhas e inquietações pessoais, um evangelizador no remoto deserto da Argélia. Com a maturidade cristã alcançada entre Nazaré e o Saara, o Irmão Charles marcou a espiritualidade do século XX como poucos.

Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marselha, narra com um estilo incisivo e apaixonado os anos e as ações de um homem e cristão "inclassificável": místico e, ao mesmo tempo, um homem de ação; inquieto e mestre no abandonar-se a Deus e à sua vontade; missionário no sentido mais elevado do termo e capaz de deixar-se “converter” pelo encontro com o Outro e com os outros, no seu caso, os muçulmanos.

“Uma cabeça de gelo e um coração de fogo, com a força de um caráter indomável, o único que torna possível fazer tudo por Deus e com Deus”: assim o definiu seu pai espiritual. Aproximar-se da vida de Charles de Foucauld é tocar com as próprias mãos a energia impetuosa e contagiante que transmite a história de um homem completamente tomado pela fome de Deus.

O autor

Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marselha desde 2019, foi criado cardeal pelo Papa Francisco em 2022 e eleito presidente da Conferência Episcopal Francesa em abril de 2025. Nascido em Sidi Bel Abbès, Argélia, foi ordenado sacerdote em 1984. Considerado um dos teólogos francófonos mais famosos do mundo, fundou e dirigiu por vários anos o Instituto de Ciências e Teologia das Religiões de Marselha, além de ter liderado o Instituto Católico do Mediterrâneo na mesma cidade. Pela Libreria Editrice Vaticana (LEV), publicou "Il dialogo della salvezza. Piccola teologia della missione" ("O diálogo da salvação. Pequena teologia da missão") (2024).