De 23 a 27 de junho, o Jubileu dos Seminaristas, Bispos e Sacerdotes

Bispos, sacerdotes e seminaristas, provenientes de diversos países, celebram seu Jubileu. No programa, catequeses do Papa Leão XIV e ordenação de 31 novos sacerdotes, incluindo um angolano e um brasileiro.

Vatican News

De 23 a 27 de junho de 2025, terão lugar em Roma três eventos jubilares dedicados aos seminaristas, aos bispos e aos sacerdotes de todo o mundo, envolvendo mais de 6.000 pessoas.

Seminaristas

O Dicastério para a Evangelização - Seção para Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo, informa que os seminaristas são acolhidos com um evento de boas-vindas nesta segunda-feira, 23 de junho, às 17h, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros.

Os participantes primeiro participarão de um momento de oração com a recitação comunitária do Rosário e, em seguida, assistirão a um concerto do Coro da Diocese de Roma com a Orquestra "Fideles et amati", regido por monsenhor Marco Frisina, que oferecerá aos jovens uma narrativa vocacional por meio de seu vasto e conhecido repertório musical.

O evento jubilar estritamente dedicado aos seminaristas terá prosseguimento na quarta-feira, 24 de junho, a partir das 8h, com a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro e, seguida, às 11h, com a catequese do Santo Padre, o Papa Leão XIV, que se encontrará pela primeira vez com seminaristas do mundo todo. A catequese terá transmissão pela Rádio Vaticano, com comentários em português.

Às 18h, o Jubileu será concluído com as Celebrações Eucarísticas, divididas por grupos linguísticos em dez igrejas no centro de Roma, presididas pelos bispos e abertas a todos.

Bispos

Na manhã do dia 25 de junho, serão realizados os eventos dedicados aos bispos, vindos de cerca de 50 países, incluindo Itália, Espanha, Polônia, Portugal, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos e Filipinas.

Os participantes se reunirão às 9h30 da quarta-feira no Braccio di Costantino, onde receberão a estola, a casula e a mitra do Ano Santo, e às 10h iniciarão sua Peregrinação à Porta Santa de São Pedro. Dentro da Basílica, às 10h30, concelebrarão a Santa Missa, presidida pelo prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, cardeal Marc Ouellet, no Altar da Cátedra.

Em seguida, às 12h30, ainda na Basílica, o Santo Padre dará sua catequese aos bispos e, em seguida, juntamente com eles, fará a Profissão de Fé no túmulo de São Pedro. (A catequese será transmitida em português pela Rádio Vaticano). Os bispos concluirão o Jubileu com um almoço no pátio do Pontifício Seminário Romano Maior.

Sacerdotes

Também no dia 25 de junho, terá início o Jubileu dos Sacerdotes, com catequeses proferidas pelos bispos em 12 igrejas no centro de Roma, por grupos linguísticos.

No dia seguinte, 26 de junho, os participantes tomarão parte na Celebração Eucarística presidida pelo prefeito do Dicastério para o Clero, cardeal Lazzaro You, na Basílica de São Pedro. Em seguida, os sacerdotes terão a oportunidade de vivenciar a peregrinação jubilar às Portas Santas das Basílicas Papais, das 11h às 18h.

O encontro marcado para todos é às 19h, novamente dentro da Basílica de São Pedro, para a Vigília de Oração, com os testemunhos de um seminarista, um bispo e um sacerdote do mundo, presidida pelo Pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, arcebispo Rino Fisichella. O evento jubilar se encerrará na sexta-feira, 27 de junho, com a Celebração Eucarística na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo Santo Padre na Basílica de São Pedro.

Durante a Santa Missa, o Papa Leão XIV ordenará 31 novos sacerdotes provenientes de diferentes partes do mundo, incluindo Itália, Índia, Sri Lanka, Romênia, África Central, São Vicente e Granadinas, Camarões, Angola, Vietnã, Etiópia, Tanzânia, Gana, Nigéria, Coreia, México, Uganda, Austrália, México, Quênia, Brasil, Croácia, Eslováquia e Ucrânia.