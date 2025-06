Renovação Carismática com Leão XIV no Jubileu dos Movimentos

Em novembro de 2023, o encontro do Papa Francisco com membros do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica. (CHARIS)

“A esperança não engana” (cf. Rm 5, 5) é o tema que, na esteira da Bula de Proclamação Spes non confundit, guiará a 47ª Convocação Nacional Jubilar dos Cenáculos, Grupos e Comunidades da Renovação no Espírito Santo, programada para sexta-feira, 6 e sábado, 7 de junho de 2025, na Sala Paulo VI. No domingo, a Missa presidida pelo Papa na Praça São Pedro.

Vatican News

A 47ª Convocação Nacional do Rinnovamento nello Spirito Santo (RNS) - o correlato da Renovação Carismática Católica no Brasil (RCC) - terá lugar na Sala Paulo VI, no Vaticano, nos próximos dias 6 e 7 de junho, no âmbito do Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades. No domingo, 8 de junho, Solenidade de Pentecostes, a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV às 1h0h30, na Praça São Pedro.

A escolha de promover no Vaticano o evento anual que marca a vida do Movimento e não, como sempre, na Feira de Rimini é inspirada justamente pelo desejo de viver juntos o Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades, programado para os dias 7 e 8 de junho em Roma, na Praça de São Pedro.

"O evento que compartilharemos extraordinariamente - explica o presidente nacional da RnS, Giuseppe Contaldo - coincide em outro aniversário muito significativo: em 19 de maio de 1975, na segunda-feira de Pentecostes, São Paulo VI encontrou a Renovação Carismática de todo o mundo, na Basílica de São Pedro. Naquela ocasião, entre outras coisas, ele afirmou:"Esta Renovação constitui verdadeiramente uma oportunidade para a Igreja". Anos depois, como Movimento, "hoje aprofundamos o valor da esperança e, com o Jubileu, temos uma oportunidade de ouro para poder vivenciá-la em um horizonte tão vasto.

"Juntamente com os vários Movimentos, Associações e Novas Comunidades, - acrescenta - nos reunimos para preparar o grande momento jubilar que precede o Pentecostes, recordando aquele histórico de 1998, quando São João Paulo II quis encontrar pela primeira vez todas as nossas realidades, reconhecendo sua importância na vida da Igreja e afirmando: "Tive a oportunidade de sublinhar várias vezes como na Igreja não há contraste ou oposição entre a dimensão institucional e a dimensão carismática, das quais os Movimentos são uma expressão significativa".

A própria Igreja vive agora uma época de grande dinamismo e compromisso. Num quadro eclesial e social certamente não fácil - conclui -, "o Caminho Sinodal e o Ano Jubilar oferecem-nos, portanto, a possibilidade de uma renovação profunda, cultivando em particular a sinodalidade, o discernimento e a profecia. Os acontecimentos eclesiais de “importância epocal” sucedem-se, mais úteis do que nunca para enfrentar um período complexo da história e interceptar as instâncias daquela “mudança epocal” bem delineada pelo amado Papa Francisco".

Programação

Os trabalhos serão abertos na sexta-feira, com a entrada na Sala Nervi a partir das 12h, horário italiano. A sessão de abertura da Convocação terá início oficialmente às 14h30, com um momento de boas-vindas e a apresentação de Giuseppe Contaldo, seguido pelo sinal inicial e o Louvor Jubilar.

Patti Gallagher Mansfield, testemunha das origens da Renovação Carismática Católica, falará sobre o tema: ​​«Como um novo Pentecostes».

Em seguida, a Sarça Ardente e a primeira palestra, com o tema «Evangelizar na força do Espírito Santo» (cf. At 4,33), com participação de José H. Prado Flores, leigo, evangelizador, envolvido nas Escolas de Evangelização de San Andrés, falará.

A Celebração Eucarística que encerrará o primeiro dia será presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Seção para as questões fundamentais da evangelização no mundo.

No sábado, a entrada será consentida a partir das 7 horas. Às 9h, o momento de acolhida, a Oração Comunitária Carismática e, em seguida, a palestra sobre "A esperança não engana" (cf. Rm 5,5), que contará com a intervenção de Mary Healy, professora de Sagrada Escritura, porta-voz da Renovação Carismática Católica em todos os continentes e responsável pelo ministério de consolação e cura. Em seguida, a Oração de intercessão pelos sofredores.

A Santa Missa de encerramento será celebrada pelo Per. Michele Arcangelo Leone, assessor espiritual nacional do RnS.

A partir das 15h, os participantes se dirigirão à Praça de São Pedro para participarem juntos da Vigília de Pentecostes e, no domingo, 8 de junho, do Jubileu.

"A esperança, que guiará estes nossos dias - acrescenta Contaldo, em nome da Comissão Nacional de Serviço e do Conselho Nacional da RnS -, não se limita a olhar para o futuro, mas atua no presente. Ela impele as pessoas a não se renderem às dificuldades, mas a interpretá-las como etapas de um caminho. A esperança não é uma atitude passiva: pelo contrário, ela suscita o compromisso, a participação consciente nos processos de transformação. Esperar um mundo mais justo significa contribuir para construí-lo".

"Como Igreja - acrescenta ele - além de viver o Ano Santo, também estamos engajados no Caminho Sinodal: há um processo, um dinamismo em andamento que, precisamente à luz de um olhar esperançoso iluminado pela fé, nos impele a fazer as coisas de forma cada vez mais comunitária. Pretendemos implementar esta intenção à luz do início do pontificado do Papa Leão XIV, que na homilia de domingo, 18 de maio, se expressou assim: "Irmãos, irmãs, esta é a hora do amor! (…) Com a luz e a força do Espírito Santo, construamos uma Igreja fundada no amor de Deus e sinal de unidade, uma Igreja missionária, que abre os braços ao mundo, que anuncia a Palavra, que se deixa inquietar pela história e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Juntos, como único povo, todos irmãos, caminhemos ao encontro de Deus e amemo-nos uns aos outros". Não apenas fazemos nossas estas palavras, mas esperamos que elas se tornem o programa de vida de cada crente e de toda a Renovação no Espírito Santo".

O programa do Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades

Sábado, 7 de junho

- .8.00-18.00: Peregrinação à Porta Santa

• com a possibilidade de receber o Sacramento da Reconciliação nas igrejas jubilares

- 8.00-20.00: Pré-Vigília (Praça São Pietro)

- 20.00-21.00: Vigília de Pentecostes presidida pelo Santo Padre (Praça São Pietro)



Domingo, 8 de junho

- 10.30: Santa Missa presidida pelo Santo Padre na Praça São Pedro

PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES: 6 de abril de 2025

A entrada na Praça de São Pedro, por ocasião da Santa Missa presidida pelo Santo Padre, é totalmente gratuita e não requer nenhum tipo de bilhete.

Os bispos e presbíteros que desejem concelebrar e os diáconos que desejem participar na celebração devem fazer a sua inscrição junto do Departamento para as Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice através do seguinte link: https://biglietti.liturgiepontificie.va/ . As inscrições só terão início após a publicação oficial do calendário das celebrações presididas pelo Santo Padre.