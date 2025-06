Jubileu dos Movimentos: 70 mil peregrinos são esperados em Roma

As atividades serão concentradas neste sábado, 7, e domingo, 8 de junho, no Vaticano e diversos pontos de Roma. Os eventos contarão com a participação de diversas realidades carismáticas e missionárias, entre elas, o Caminho Neocatecumenal, a Ação Católica e Comunhão e Libertação. As celebrações serão concluídas com a missa na Solenidade de Pentecostes, presidida pelo Papa Leão XIV.

Vatican News

O Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades, um dos eventos mais significativos do Ano Santo, será realizado neste sábado, 7, e domingo, 8 de junho. Dois dias intensos no Vaticano e em Roma que contarão com a participação de mais de 70 mil peregrinos provenientes de mais de 100 países do mundo. Entre os participantes, numerosos grupos chegarão do Brasil, da própria Itália, Espanha, Alemanha, França, Portugal, Polônia, Suíça, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Peru, Colômbia, Reino Unido, Filipinas e Etiópia.

Os protagonistas do Jubileu serão os movimentos eclesiais, as novas comunidades, as associações de fiéis, as realidades carismáticas e missionárias, que sempre constituíram uma expressão viva e dinâmica da evangelização no mundo. Será a primeira ocasião de encontro, para eles, com o Papa Leão XIV. Entre as realidades presentes, destacam-se o Caminho Neocatecumenal, a Ação Católica, Comunhão e Libertação, Comunidade Católica Shalom, as Células Paroquiais de Evangelização, Charis International, Comunidade de Sant'Egidio, Comunidade Nuovi Orizzonti, Fórum Internacional da Ação Católica, Gioventù Ardente Mariana, Opera di Maria - Focolari, Renovamento no Espírito, Associação Salesianos Cooperadores.

A peregrinação às Portas Santas

No sábado, 7 de junho, o Jubileu começará com a peregrinação às Portas Santas das Basílicas Papais, das 8h às 18h - sempre no horário italiano. À tarde, a partir das 16h, todos os participantes se reunirão na Praça São Pedro, aguardando a Vigília de Oração com o Santo Padre, na véspera de Pentecostes. Até às 18h, os peregrinos poderão viver um momento de festa, animado por vários grupos musicais, com representantes de movimentos, associações e comunidades de todos os continentes.

Entre reflexão e oração

A partir das 18h terá início a Pré-Vigília, momento de reflexão para entrar no clima de oração, animado por um coro de 130 pessoas de todo o mundo e enriquecido pelos testemunhos de Hussam Abu Sini, israelense de origem árabe-cristã comprometido com a paz; Nicola Buricchi, pai e marido com um histórico de dependência química; Aline Minani, diretora da Escola da Paz “Floribert Bwana Chui” para crianças refugiadas e vulneráveis na periferia de Goma, na República Democrática do Congo; Pedro e Maria Begona Sanchez, casal missionário na Ucrânia, pais de 12 filhos.

A missa com o Papa Leão XIV

Das 20h às 21h, sempre na Praça de São Pedro, o Papa presidirá a solene Vigília de Pentecostes, que representa o coração espiritual de todo o evento jubilar, sinal da unidade e da variedade dos dons do Espírito na Igreja. A Vigília prevê a Liturgia da Palavra com a renovação das promessas batismais e a homilia do Papa Leão. Finalmente, no domingo, 8 de junho, às 10h30, será celebrada na Praça a Eucaristia na solenidade de Pentecostes, presidida pelo Pontífice, encerrando o Jubileu dos Movimentos. A Santa Missa será aberta a todos os peregrinos, sem necessidade de ingresso.