Bíblia da Criança: 99 histórias curtas com layout moderno para ler em família

"A novidade dessa Bíblia não é só o layout modernizado com as imagens amplificadas, mas acrescentamos também material catequético e mais acessível para crianças", conta Nathalie D'Aqui, responsável pelas publicações da ACN Internacional. Cerca de 10 mil exemplares foram distribuídos no último sábado (31/05) no Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, inclusive em língua portuguesa.

O Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos que reuniu 70 mil pessoas terminou neste domingo (01/05) com uma saudação especial do Papa Leão XIV aos participantes provenientes "de todas as partes do mundo, com delegações de 131 países". A mensagem "calorosa" do Pontífice no Regina Caeli recordou como os pequenos são importantes para crescer na fé:

"Estou feliz por receber tantas crianças que reavivam a nossa esperança! Saúdo as famílias, pequenas igrejas domésticas, onde o Evangelho é acolhido e transmitido. A família – dizia São João Paulo II – tem origem no amor com que o Criador abraça o mundo criado. Que a fé, a esperança e a caridade cresçam sempre nas nossas famílias."

A saudação de Papa Leão XIV na manhã deste domingo (01/06) na Praça São Pedro (@Vatican Media)

A distribuição de 10 mil Bíblias da Criança em Roma

Em apoio às famílias, a ACN (Aid to the Church in Need ou Ajuda à Igreja que Sofre) distribuiu gratuitamente 10 mil Bíblias da Criança durante a Festa da Família na noite de sábado (31/05) na praça em frente à Basílica de São João de Latrão. Os exemplares chegaram às mãos das famílias em cinco idiomas: além do português, em italiano, inglês, espanhol e francês. Publicada pela primeira vez em 1979, o livro com a Palavra de Deus foi traduzido em 191 línguas e atingiu a incrível marca de mais de 50 milhões de exemplares distribuídos, permitindo aos pequenos ler a Bíblia na sua própria língua materna.

Cerca de 70 mil pessoas participaram do Jubileu das Famílias (@Vatican Media)

Como ler a Bíblia aos filhos em casa

O clássico da catequese foi apresentado em nova versão, como explicou ao Vatican News, Nathalie D'Aqui, responsável pelas publicações da ACN Internacional. A novidade é para continuar chegando aos pequenos das periferias mais longínguas e na sua língua materna com uma linguagem mais atrativa porque, segundo ela, "cada criança, independentemente de onde esteja, tem sede dentro de si da verdade e da beleza da Palavra de Deus". Nathalie contou ainda que trabalham "sempre com os bispos, os responsáveis das congregações e com aqueles que apresentam projetos à ACN, além dos agentes pastorais e catequistas que ajudam na distribuição nas paróquias e comunidades". Ela também dá dicas de como as famílias podem apresentar a Bíblia da Criança aos filhos dentro de casa:

“Essa Bíblia é feita em 99 histórias. E eu acho que é uma maneira bem interessante para as crianças porque são histórias curtas. E a novidade dessa Bíblia agora não é só o layout modernizado com as imagens amplificadas, mas acrescentamos também material catequético e mais acessível para crianças.”

"Colocamos para cada história uma frase carismática com a mensagem central dessa história; depois colocamos duas perguntas - uma sobre conteúdo e outra pergunta sobre a conexão com a vida própria da criança que lê e uma oração bem simples para as crianças. Por exemplo, na nossa família, a gente está fazendo assim: a cada domingo a gente lê uma história dessa aqui juntos e depois começa a falar com a ajuda dessas perguntas sobre o conteúdo e começa também a rezar juntos no final. Então esse é um programa que se pode apresentar para as famílias, para se reunir para a Palavra de Deus. Eu acho que já pode começar bem cedo. É claro que a criança, dependendo da idade vai seguir de maneira diferente, mas eu acho que já a partir de 3, 4, 5 anos se pode começar a ler junto com as crianças. E se tem irmãos mais velhos eles também já veem o exemplo dos irmãos, como a gente faz, porque fica já gravado dentro do coração e da memória da criança que a Palavra de Deus é algo importante. Às vezes é bom preparar um lugar especial, talvez se acende a vela ou se tem já um lugar especial onde se reúne a família para ler a Palavra de Deus junto. Então, esses sinais são importantes também para as crianças."

Nathalie D'Aqui, responsável pelas publicações da ACN Internacional, nos estúdios da Rádio Vaticano (©Andressa Collet)