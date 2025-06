Jubileu do esporte, o jogo que se torna fraternidade

Atletas, técnicos e dirigentes de várias modalidades falam sobre a importância do evento jubilar que une valores esportivos e fé. Do rúgbi ao basquete, do vôlei ao futebol, todos unidos para testemunhar como até o espírito competitivo pode se transformar em uma verdadeira esperança de paz

Gianmarco Murroni – Vatican News

A esperança no esporte, dentro de um campo de jogo, pode ser representada de diferentes maneiras: um chute que vai para a rede ou uma defesa prodigiosa do goleiro; um saque vencedor que traz para casa o set; uma cesta no final do período que dá três pontos; um gol alcançado após uma corrida de cem metros. Mas cada um desses gestos atléticos pode construir uma esperança maior além do próprio campo de jogo: o sonho de uma criança, um abraço entre culturas diferentes, a amizade entre os povos. Esse também é o significado do Jubileu do Esporte, marcado para 14 e 15 de junho, que reúne entre Roma e o Vaticano muitos esportistas, fãs e peregrinos de todo o mundo. Para lançar uma mensagem precisa: o esporte pode representar uma diplomacia de paz.

Papa Leão XIV cumprimenta ciclistas ao passarem pelo Vaticano na etapa final do Giro d'Italia 2025 (ANSA)

Esporte: amplificador de valores

Muitos foram os depoimentos de atletas, técnicos e dirigentes, de várias modalidades esportivas, para este grande evento. O Jubileu do Esporte "é um evento enorme que tem a possibilidade de alcançar pessoas de todas as partes do mundo". Quem fala é Giovanbattista Venditti, team manager da seleção italiana masculina de rugby, para quem os esportistas têm uma grande responsabilidade: "Funcionamos como um amplificador, devemos nos tornar testemunhas dos valores esportivos. Dentro e fora do campo de jogo. As atitudes corretas e a lealdade que temos enquanto jogamos, mesmo em um esporte que pode parecer duro como o nosso, devem ser transmitidas também na vida de todos os dias. O esporte tem a responsabilidade de levar esperança às pessoas, também no cotidiano".

Sinal de esperança

"Para nós, atletas, é um evento importante de união, onde reencontramos os verdadeiros valores do esporte: a convivência, o fato de compartilhar a mesma paixão, as mesmas emoções. É um evento para ser vivido da melhor forma", comenta Laura Spreafico, capitã da Seleção Italiana de Basquete Feminino. O técnico da equipe italiana, Andrea Capobianco, concorda: "O esporte é um dos maiores sinais de esperança. Seus valores nos ajudam a superar momentos de dificuldade e a ter comportamentos justos tanto com os colegas de equipe quanto com os adversários. Eles nos ajudam a nos tornarmos campeões na vida: o esporte, no fim das contas, é uma ferramenta para formar pessoas melhores". Para Roberto Brunamonti, diretor de equipe da seleção feminina, "o esporte, olhando para trás na história, tem sido frequentemente um instrumento de paz. Todo atleta, mas também os torcedores e entusiastas, viverão o Jubileu com esse espírito".

Das Olimpíadas ao Jubileu

Da medalha de ouro olímpica em Paris 2024 ao Jubileu do Esporte 2025: as garotas da seleção italiana de vôlei viveram um momento histórico no ano passado, com a vitória nas Olimpíadas; este ano, além dos vários compromissos esportivos, elas têm o encontro com o evento jubilar. "Organizar um Jubileu dedicado ao esporte é um belo sinal, geralmente pensa-se que o esporte faz bem aos jovens, mas na verdade faz bem a todos, sem limites de idade", conta Anna Danesi, capitã da equipe italiana. "Para nós é quase um trabalho, mas praticar esporte nas quadras, ao ar livre ou na escola é fundamental”. No fim das contas, tudo começa por aí: "Eu comecei a jogar vôlei com a minha colega de aula, e depois se tornou algo especial. É preciso dar um incentivo aos jovens desde pequenos, e o futuro dirá se eles se tornarão campeões ou se praticarão o esporte por paixão". A fé pode ser comparada ao esporte, explica Carlotta Cambi, vice-capitã da seleção – "Ambas são coisas que dão esperança. Para muitas crianças, o esporte é um sonho, uma esperança de um dia seguir os passos de seus atletas favoritos. O Jubileu do Esporte representa exatamente isso: um grande momento de união e inclusão entre muitos jovens”.

Esporte e Fé

Compartilhando suas emoções sobre este evento jubilar estão também dois pilares da Seleção Masculina de Vôlei: o técnico Ferdinando De Giorgi e o central Simone Anzani. "É um evento mundial que une esporte e fé. Eu acredito que os valores esportivos estão muito ligados à espiritualidade: a capacidade de aceitar, de ajudar, de acreditar, de resistir. São todos valores do esporte que, no entanto, se entrelaçam com os da fé", afirma De Giorgi, segundo quem "o esporte deve ser sempre testemunha de esperança e paz. Obviamente, busca-se o resultado, especialmente a nível profissional, mas pode-se ser profissional transmitindo também comportamentos positivos. O Papa Leão XIV quis justamente ressaltar essa importância, além da responsabilidade: vocês são modelos, atenção porque os jovens os observam”. Anzani relembra seus inícios esportivos: "Eu comecei a praticar esporte nos campinhos da paróquia, a união entre esporte e fé eu penso que seja uma das coisas mais bonitas; para praticar esporte é necessário ter também fé. Em seu ser agregação, o esporte é um dos símbolos de paz e fraternidade. E nós, como esportistas, devemos ser exemplos para aqueles que nos observam”.

A Importância do Grupo

"O valor do esporte é muito importante; todos os dias, é preciso proteger o ambiente. Mas também as diferentes culturas: é preciso o devido respeito para entender as necessidades de cada um. Muitas vezes, nos deparamos com problemas diferentes; cada um tem seu modo de pensar. Depois, há a pressão para gerenciar, especialmente nos jovens. Em um time, o que conta é o grupo, os indivíduos sozinhos não podem vencer": palavras de Gokhan Inler, responsável pela área técnica do Udinese Calcio. "Nós procuramos talentos cujo sonho é fazer carreira no futebol, mas sempre partimos dos valores corretos. O lado econômico existe, mas deve ficar em segundo plano: no futebol a gente joga, não faz negócio. Devemos sempre pensar de forma positiva e agradecer pelo que temos. O Jubileu é um momento importante para lembrar isso e para sermos felizes”.