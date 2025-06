Jubileu do Esporte, em Roma milhares de atletas do mundo inteiro

No vigésimo grande evento jubilar deste ano, nos dias 14 e 15 de junho, as praças da cidade estarão repletas de atletas, profissionais e amadores, treinadores e dirigentes de associações esportivas. No domingo, 15 de junho, a Missa com o Papa, às 10h, na Basílica de São Pedro

O Jubileu do Esporte será celebrado no sábado e no domingo, 14 e 15 de junho, o vigésimo grande evento jubilar do Ano Santo de 2025. Milhares de atletas, profissionais e amadores, treinadores e dirigentes de associações esportivas, juntamente com suas famílias, do mundo inteiro, chegarão a Roma para o evento.

Programa

O evento jubilar será aberto no sábado, 14 de junho, com a iniciativa da "Vila Esportiva", na Praça do Povo, das 9h30 às 18h. A praça será animada até as 16h30 pela "Festa do Esporte", um evento com entrada gratuita, durante o qual crianças, adolescentes, jovens e adultos poderão experimentar diferentes esportes, com demonstrações práticas, e obter informações sobre as inúmeras modalidades esportivas. O momento festivo, com muitos estandes, é promovido e organizado pelo CONI - Comitê Olímpico Nacional Italiano -, com a participação de suas Federações esportivas, modalidades associadas, Organismos de promoção e associações beneméritas. Uma delegação da A.S.D. "Esporte no Vaticano" também estará presente com estande próprio.

Em seguida, a partir das 16h45, novamente na Praça do Povo, haverá uma mesa-redonda intitulada "Esporte gera esperança". O encontro, moderado pelo jornalista Massimo Proietto, vice-diretor da Rai Sport (Radiotelevisão italiana), contará com a participação de Felipe Massa, piloto de Fórmula 1 entre os mais representativos do automobilismo brasileiro; Gordon Hayward, campeão de basquete da NBA; Damiano Tommasi, ex-jogador de futebol e prefeito de Verona; Pino Maddaloni, medalhista de ouro olímpico no judô; Giulia Ghiretti, campeã paralímpica; e Caterina Banti, medalhista de ouro olímpica na vela. Todos dialogarão com o público.

Peregrinação à Porta Santa e Missa com o Papa

Por volta das 18h, após um momento de oração, os presentes iniciarão a peregrinação que partirá da Praça do Povo e chegará à Basílica de São Pedro para a passagem comunitária da Porta Santa, atravessando a Via del Corso, a Via Tomacelli, a Ponte Cavour, a Piazza dei Tribunali, a Piazza Pia e a Via della Conciliazione.

O Jubileu do Esporte se encerrará no domingo, 15 de junho, às 10h, com a Celebração Eucarística presidida pelo Papa Leão XIV, que se realizará na Basílica de São Pedro, e não na Praça São Pedro, como inicialmente previsto, devido às altas temperaturas previstas. A entrada será gratuita até que todos os lugares sejam ocupados.