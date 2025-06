Felicidade com bola de trapos em Goma: a foto vencedora de concurso no Jubileu

Isaac Burjiwa venceu o concurso fotográfico lançado por ocasião do Jubileu do Esporte. A iniciativa recebeu a inscrição de mais de 80 fotos feitas por cerca de 50 jovens com menos de 25 anos.

Giampaolo Mattei - Vatican News

Com a imagem de crianças jogando futebol com uma bola feita de trapos e sacos plásticos no bairro de Goma, em Kivu do Norte, República Democrática do Congo, Isaac Burjiwa é o vencedor do concurso fotográfico “Sport in Motion – The essential is invisible to the eye”, promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, por ocasião do Jubileu do Esporte. O nome do vencedor foi anunciado no sábado, 14 de junho, durante a conferência internacional “O impulso da esperança” no Augustinianum, na presença do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, e do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Burjiwa, na categoria “esporte e política”, tirou a foto em 17 de janeiro deste ano, intitulando-a “Bloom– Where the War Fails” (Florescer – Onde a guerra falha). O autor explica: “a alegria dessas crianças se transforma em esperança. Através de seus gestos simples, essas crianças nos lembram que, em meio ao caos, ainda cresce algo: uma luz invisível, mas muito real. Onde a guerra falha, a infância floresce em paz, unidade e humanidade”.

O concurso, lançado em novembro do ano passado, contou com a participação de 49 jovens – 81 fotos propostas – com menos de 25 anos. Com o objetivo de unir três palavras nem sempre próximas: juventude – arte – esporte. Com essa perspectiva, o concurso quis reler os desafios do esporte atual através dos olhos dos jovens que têm um “olhar de esperança” mais límpido. Cinco temas foram propostos, retirados do Pacto Educativo Global e do tema do Jubileu: esporte e deficiência, esporte e família, esporte e ecologia, esporte e política, esporte e esperança. Para cada uma das cinco categorias, o júri escolheu três fotos. E entre as 15 fotos vencedoras foi escolhida a imagem de Burjiwa.

O júri foi composto pelo fotógrafo esportivo Giovanni Zenoni; pelo ex-jogador paralímpico e palestrante motivacional Arturo Mariani; pelo jornalista do jornal vaticano L'Osservatore Romano, Gabriele Nicolò; pelo secretário-geral da Athletica Vaticana, Marco Alpigiani; pelo jornalista Sebastiano Caputo; pelo Pe. Ezio Lorenzo Buono do Pacto Educativo Global; e por Pe. Davide Milani da Fundação Pontifícia Gravissimum Educationis.