IOR registra crescimento financeiro e econômico em 2024

O Instituto para as Obras de Religião (IOR) publicou seu Relatório Anual, que mostra os resultados alcançados com um dividendo de 13,8 milhões de euros destinado ao Papa, em consonância com a missão do Instituto de apoio às obras de religião e de caridade.

Vatican News

Única entidade autorizada a exercer profissionalmente atividades de natureza financeira no Estado da Cidade do Vaticano, o Instituto para as Obras de Religião (IOR) publicou a décima terceira edição do Relatório Anual, contendo o Balanço do Exercício de 2024, elaborado de acordo com os princípios contábeis internacionais IAS (International Accounting Standards) - IFRS (International Financial Reporting Standards).

Através de um comunicado, são listados os resultados obtidos, que estão ligados à missão do IOR: estar a serviço da Igreja Católica no mundo, “em coerência com os objetivos do plano estratégico". Os números apresentados indicam: "32,8 milhões de euros de lucro líquido, um aumento de 7% em relação a 2023; +5,8% de margem de juros, +13,2% de margem com comissões, +3,6% de margem de intermediação em comparação com 2023; +16,1% em relação a 2023 no índice Tier 1, que chegou a 69,43%, devido à diminuição geral dos riscos e ao aumento do patrimônio líquido; 5,7 bilhões de euros em ativos sob gestão (depósitos, contas correntes, gestões patrimoniais e títulos em custódia) administrados pelo Instituto, contra 5,4 bilhões de euros em 2023; 731,9 milhões de euros de patrimônio líquido, um crescimento de 64,3 milhões de euros em comparação com 2023".

O crescimento do lucro líquido foi alcançado – diz o relatório – com a "contribuição positiva da margem de juros, da margem com comissões e da margem de intermediação, juntamente com um rigoroso controle de custos. Também são evidentes diversas melhorias de natureza não financeira, uma vez que o IOR fortaleceu funções-chave e contratou novos profissionais especializados. Investimentos direcionados permitiram o desenvolvimento de uma infraestrutura digital e de TI aprimorada, com o objetivo de melhor atender os clientes. A solidez do índice Tier 1, assim como os coeficientes de liquidez, posicionam o Instituto entre as instituições financeiras mais sólidas do mundo em termos de capitalização e liquidez".

"Sem ressalvas" foi a certificação emitida em 29 de abril de 2025 pela empresa de auditoria Mazars Italia S.p.A., ao analisar o balanço do IOR, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Supervisão do Instituto e, conforme o Estatuto, encaminhado à Comissão Cardinalícia para as respectivas avaliações. "À luz da solidez dos dados financeiros do Balanço do Exercício de 2024 e tendo em vista as necessidades de capitalização do Instituto, a Comissão Cardinalícia – continua o relatório – deliberou a distribuição ao Papa de um dividendo de 13,8 milhões de euros, em conformidade com a missão do Instituto de apoio às obras de religião e de caridade".

Ao longo de 2024, conclui o comunicado, o IOR "continuou a ampliar sua oferta de serviços bancários e de investimento, tudo em plena adesão aos princípios da Doutrina Social da Igreja Católica. A qualidade dos serviços de investimento é confirmada pelo desempenho das linhas de gestão patrimonial do Instituto, que apresentaram rendimentos positivos e, em 79% dos casos, superiores ao benchmark. O IOR atende mais de 12.000 clientes pertencentes à Igreja Católica ou que atuam a seu serviço, em mais de 110 países do mundo".