A Igreja latino-americana nas discussões sobre biodiversidade e mudanças climáticas

O Governo da Colômbia organizará um encontro acadêmico na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, no dia 11 de junho de 2025, das 9h30 às 13h, com o objetivo de apresentar a posição da Igreja latino-americana nas discussões multilaterais sobre biodiversidade e mudanças climáticas, com foco na noção de transições justas.

Essa noção se refere ao duplo desafio enfrentado pelos países latino-americanos: por um lado, avançar na ação ambiental, muitas vezes sacrificando o desenvolvimento socioeconômico; e, por outro, enfrentar as desigualdades resultantes dos impactos desproporcionais da tripla crise planetária – mudança climática, perda de biodiversidade e poluição - que não apenas geram efeitos físicos, mas também implicam uma profunda transformação dos modelos econômicos regionais.

O evento contará com a presença do Vice-Ministro de Assuntos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores da República da Colômbia, Sr. Nlauricio Jaramillo Jassir; Sua Eminência o Cardeal Jaime Spengler, Presidente do CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe); o Reitor Magnífico da Pontifícia Universidade Gregoriana, Rev. Nark A. Lewis; o Superior da comunidade jesuíta da Pontifícia Universidade Gregoriana, Rev. Pe. Adelson Araújo dos Santos, SJ; a Vice-Reitora Acadêmica da Pontifícia UniversidadeJaveriana da Colômbia, Sra. María Adelaida Farah Quijano; e a Secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, Sra. Emilce Cuda.