Hospital Pediátrico do Papa e "Institutul Clinic Fundeni" da Romênia assinam acordo

A colaboração com o hospital romeno de Bucareste prevê atividades de formação dos funcionários de saúde nas áreas da imunogenética dos transplantes, da gestão das terapias transfusionais e da gestão dos medicamentos quimioterapêuticos. Além disso, estão também previstas consultas à distância e o acolhimento de casos clínicos complexos.

Na terça-feira, 17 de junho, foi assinada, na sede do Gianicolo do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, uma carta de intenções entre o hospital da Santa Sé e o Institutul Clinic Fundeni de Bucareste com o objetivo de desenvolver e implementar projetos de cooperação nas áreas de formação de pessoal de saúde e gestão clínica de casos complexos.

A delegação presente

Na delegação recebida pelo presidente do Hospital Pediátrico do Papa, Tiziano Onesti, estavam presentes George Gabriel Bologan, embaixador da Romênia junto à Santa Sé; Anca Coliță, diretora médica do Institutul Clinic Fundeni; Andra Daniela Marcu, especialista em pediatria e referente para o acordo com o hospital pediátrico romano; e o arquidiácono Mihail Bucă, guia espiritual de crianças com doenças oncológicas e hematológicas.

As áreas de colaboração

O Institutul Clinic Fundeni, na capital romena, é um centro de excelência nas áreas oncológica, transplantológica e de pesquisa médica. O acordo com o Bambino Gesù prevê três áreas principais de intervenção. Em primeiro lugar, está a formação de funcionários de saúde local nas áreas de imunogenética de transplantes, gestão de terapias transfusionais e gestão de medicamentos quimioterápicos. Está prevista, além disso, a consultoria à distância sobre casos clínicos complexos e o eventual acolhimento no hospital romano de pacientes com necessidades que não podem ser tratadas na estrutura na Romênia. A delegação, acompanhada pelo diretor sanitário do hospital, Massimiliano Raponi, visitou várias áreas do hospital, entrando em contato com especialistas do setor.