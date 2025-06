Hebdomada Papae, o noticiário em latim da Rádio Vaticano

O resumo das notícias do Vaticano em latim: as reflexões do Papa sobre a Solenidade da Santíssima Trindade; o apelo do Santo Padre pela paz durante a Audiência Geral de quarta-feira; pela primeira vez o Papa Leão XIV discursou perante a Conferência Episcopal Italiana.

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die vicesimo primo mensis Iunii anno bismillesimo vicesimo quinto

TITULI

Quædam Summi Pontíficis in sollemnitáte Sanctíssimæ Trinitátis.

Ad pacem conciliándam adhortátio Summi Pontíficis in Audiéntia Generáli fériæ quartæ hábita.

Conferéntiam Episcopórum Italicórum primum est allocútus Leo Quartus Décimus.

sermónem Latínum audiéntes

NOTÍTIA 1

In sollemnitáte Sanctíssimæ Trinitátis, Missæ in Basílica Sancti Petri præsédit Póntifex, occasióne Iubilǽi artis athléticæ. Refert Xavérius Sartre:

Ars athlética – asseverávit Leo Quartus Décimus Papa prætérito die domínico – pretiósum est instruméntum humánæ christianǽque institutiónis, quippe quod virtútem docet mútuæ præstándæ óperæ et pondus certum extóllit simul cum áliis agéndi. Memorávit ínsuper Póntifex símplicem fulgentémque Petri Geórgii Frassati vitam, athletárum patróni, qui die séptimo mensis Septémbris in sanctórum catálogum referétur, sicut et Pauli Sexti verba de athléticæ artis adiuménto ad pacem et spem instaurándam in societáte quadam bello vastáta.

NOTÍTIA 2

De pace conciliánda Summus Póntífex mónuit in Audiéntia Generáli fériæ quartæ. Lóquitur Amadéus Lomonaco:

Ecclesiæ cor sauciátur – ait Leo Quartus Décimus Papa – clamóribus, quæ de locis belli tollúntur, potíssimum de Ucraína, Iránia, Terra Sancta, Gaza. Consuescéndum non est nobis bello. Immo vero reiciéndae sunt tamquam temptatiónes validissimórum ingeniosorúmque armórum illécebrae. Reápse, cum hodiérno e bello sciéntiæ ope ómnium génerum arma paréntur, eiúsdem atrócitas ad multo maiórem nos dúcere minátur feritátem quam ántea. Proínde, in nómine humánae dignitátis et iuris natiónum, renovámus coram auctoritátibus quae Papa Francíscus dícere solébat: Clades semper est bellum! Et iuxta Pii Décimi Secúndi verba: «In pace nihil pérditur, ómnia vero perdi possunt in bello».

Notitiæ breviores

Féria tértia prætérita Leo Quartus Décimus Conferéntiam Episcopórum Itáliæ recépit, quos est hortátus, ut pacem hominúmque dignitátem sollícite curárent, cum adsint perícula «eándem proculcántia», quæ ex intellegéntia artificiáli ac biotechnológiis forte oríri possunt.

Die domínico prætérito in Basílica Sancti Pauli extra M œ nia in beatórum número est adscríptus Floribértus Bwana Chui, iúvenis martyr Congénsis, qui, ut christiánus, iníqua propulsábat atque párvulos ac páuperes tuebátur.

