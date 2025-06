Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

No programa de hoje: última audiência geral do Santo Padre antes da pausa de verão; preocupações e esperanças do Papa pelo Oriente Médio dilacerado pela guerra e pelos atentados; uma semana rica em eventos jubilares.

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die duodevicesimo mensis Iunii anno bismillesimo vicesimo quinto

(28 iunii 2025)

TITULI

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios língua latína rédditos dicit Xavérius Sartre.

Novíssima Audiéntia Generális Summi Pontíficis ante intervállum æstívum: Leo Quartus Décimus hortátur, ut virtus Christi credátur, qui condiciónes aspérrimas immútat, atque exóptat, ut iuvénibus próximi maneámus.

Sollicitúdo ac spes Pontíficis pro Vicíno Oriénte, bello ac terróribus vexáto. Leo Quartus Décimus hac hebdómada suam de pace cohortatiónem iterávit, ope quoque legatórum Natiónum prudéntiæ.

NOTITIA I

Ex basílicæ Sancti Petri sacéllo, féria quarta die quinto et vicésimo mensis Iúnii, Leo Quartus Décimus sériem catechésis de Iesu sanatiónibus, sicut spei signum, continuávit. Enarrávit nempe quómodo, necessitúdine cum Iesu intercedénte Ipsóque fúnditus cógnito, virtus quædam hauríri potest, quæ vúlnera acerbíssima sanat. Refert Maríus Galgano. ― «Morbus perdiffúsus nostra ætáte est labor vivéndi: res ádmodum implicátæ, graves, diffíciles factu vidéntur», sed exsisténtiæ «est animóse occurréndum, quod una cum Iesu bene ágere póssumus». Animadvértit Póntifex quómodo coram vitæ rebus advérsis sæpe «deficiámus, dormitémus, falso putántes nobis exspergefáctis res áliter fore» atque «nonnúmquam illórum oneróso teneámur iudício, qui notas in áliis inúrere præténdunt». Assevérat ínsuper quod «quotiescúmque actum fídei ad Iesum dirígimus, constitúitur cum Eo necessitúdinem quandam et statim ex Eo manat grátia». Nonnúmquam autem hoc «mínime animadvértimus», sed Póntifex sublátius addit quod «secréto ac reáli modo grátia nos attíngit, quæ ex interióre paulátim vitam immútat».

NOTITIA II

Generális Audiéntiæ sub éxitum, Leo Quartus Décimus, sicut ex Angélica Salutatióne die domínico iam egit, de pace in Vicíno Oriente conciliánda eláte mónuit, suam osténdens sollicitúdinem pro illíus regiónis géntibus, ápprime pro christiánis in Sýria. Refert Rosárius Tronnolone. ― Die domínico vésperi abiéctum muslimórum terróris fácinus contra communitátem græcórum orthodoxórum in ecclésia Sancti Elíæ Damásci est patrátum. Interémptos et sáucios commíttit Póntifex Dei misericórdiæ, pro eis eorúmque famíliis exórans. Leo Quartus Décimus addit: «Christiánis in Vicíno Oriénte dícimus: Vobis ádsumus! Univérsa Ecclésia vobis adest!». Hæc lugénda pernícies, ad Leónis Pontíficis mentem, maniféstam infirmitátem illústrat, in qua Sýria versátur, tot post dimicatiónum instabilitatúmque annos. Ad mentem Pontíficis magni refert, ne Natiónum commúnitas ex hac Natióne óculos avértat, perseveránter eídem præbens auxílium per consociátæ communiónis gestus et renovátos nisus pro pace et reconciliatióne.

NUNTIA BREVIORA

Hac hebdómada complúra fuérunt Iubilǽa, scílicet Seminárii tirónum, presbyterórum et episcopórum. Primos adhortátus est Póntifex, ut óculos in Iesum dírigant, ei absque metu confídant, ex sacraméntis eiúsque Verbo háuriant ad «novam lympham» in spirituáli vita adipiscéndam.

Epíscopos, ut evangélicam paupertátem, proximitátem ac firmam promptámque actiónem in scandalórum casus persequeréntur, mónuit Póntifex.

Satis est dictum, nova próxima hebdómada narrabúntur. Valéte.