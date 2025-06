Hebdomada Papae: o noticiário em latim deste 14 de junho

Notícias do Vaticano em latim: o Papa Leão presidiu a Missa de Pentecostes, a Audiência Geral da última quarta-feira, o encontro entre o Pontífice e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo quarto mensis Iúnii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI



Transácto mense a Pontificátu incoháto, Leo Papa Pentecóstes Missae praesédit.



In Generáli Audiéntia féria quarta praetérita Póntifex ait: «A Dómino fidénter postulémus, ut clamórem nostrum áudiat nosque sanet!».



Papa Leo Quartus Décimus Antónium Guterres, Natiónum Unitárum Secretárium Generálem, recépit.

Vobis sermónem Latínum audiéntibus multam salútem dicit Eugénius Murrali.

Leónis Quarti Décimi catechésis in Audiéntia Generáli de Barthimǽo caeco acta est. Per Marci Evangélium Póntifex mónuit, «ut numquam est spes amitténda, étiam cum nos desperátos animadvértimus». Refert Silvia Guidi.



«Vos hortámur, ut coram Corde Christi dolentíssimas fragilissimásque partes vestras ponátis, vestrae quidem vitae spátia illa, ubi stantes et interclúsos vos putátis». Haec sunt Leónis Quarti Décimi verba apud quadragínta mília fidélium in Foro Petriáno adstántium Audiéntiae Generális cáusa. «Quid ágere póssumus – addit Póntifex – cum in condicióne quadam versámur, quae éxitum inveníre non vidétur?». Barthimǽus vocem tantum habet ideóque clamat, «quóniam nullus est clamor, quem Deus non áudiat». Audiéntiae sub finem úndecim illos memorávit Póntifex, qui in Gradécii schola in Áustria ob pyrobolórum explosiónem interiérunt. Convénit ínsuper Póntifex manípulum trigínta duórum adolescéntium, qui ex Ucraína venérunt, belli experiéntia percúlsi.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Die undécimo mensis Iúnii anno bismillésimo vicésimo quinto, mane, in parvo conclávi Áulae Páuli Sexti, Leo Quartus Décimus colloquéndi grátia Antónium Guterres, Natiónum Unitárum Secretárium Generálem, recépit.

Féria quinta praetérita, clerum dioecésis Románae recípiens, Papa Leo Quartus Décimus consecrátos adhortátus est, ut una simul ambulárent et vocatiónis flammam íterum detégerent, aetáte quidem hac, quae violéntia signátur atque, intra Romae fines, paupertáte et dómibus deficiéntibus.

Iubilǽum Sanctae Sedis: féria secúnda praetérita catechésis acta est Soróris Maríae Glóriae Riva, adstánte Pontífice, famíliae quidem spíritu gesta. Féria tértia Núntios convénit Póntifex: «Vobis confído, ut in Natiónibus, ubi morámini, omnes nóverint semper parátam esse Ecclésiam ad ómnia ex amore suscipiénda».

Haec háctenus. Próxima hebdómada rerum futurárum erit narrátio.