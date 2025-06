Gugerotti: atentado na Síria quer forçar cristãos a deixar o Oriente Médio

O prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Claudio Gugerotti, expressa a proximidade da Igreja aos fiéis greco-ortodoxos atingidos pelo atentado contra a Igreja Mar Elias: "Não podemos mais nos dar ao luxo de nos distinguir. Somos todos vítimas."

As imagens que chegam de Damasco, dos momentos imediatamente posteriores ao ataque que causou pelo menos 25 mortos e 63 feridos, são dramáticas e levam a Síria de volta a um contexto de guerra que muitos no país esperavam ter superado. Um ataque, ainda não reivindicado, que pretendia atingir o coração e de forma simbólica a comunidade cristã da Síria, num momento histórico de tensão que mais uma vez contrapõe Oriente e Ocidente.

Um ataque contra a presença cristã

“O que aconteceu é horrível e, por outro lado, como podemos ficar surpresos se, num contexto internacional como o atual, tragédias como a que ocorreu no domingo em Damasco acontecem?”, questionou o cardeal Claudio Gugerotti imediatamente após o atentado, em declarações à imprensa do Vaticano. Infelizmente, o risco é nem sequer imaginar o que poderá acontecer no dia seguinte. Ainda sabemos pouco, mas o fato, o único fato certo, é que tal massacre de cristãos significa aumentar em dez vezes a saída de cristãos dos países do Oriente Médio. Sobre o fato de uma igreja greco-ortodoxa ter sido atingida, o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais acredita que pode ter sido apenas uma oportunidade, devido à sua importante presença na Síria e naquele bairro específico da capital. "Todos os cristãos na Síria e no Oriente Médio foram atingidos", reitera o cardeal.

Aqueles que ficam são heróis

"A situação dos cristãos em todo o Oriente Médio é uma loucura", diz o cardeal Gugerotti, que não hesita em chamar de heróis os cristãos que perseveram em permanecer em seus próprios países.

"Eles fazem isso porque ainda esperam que haja um acordo, que o 'modelo libanês' ainda possa ser exportável. "Os governos ocidentais devem começar a entender que este não é um problema da fé cristã enquanto dogma - afirma - mas de tudo o que vem com o pertencimento à esfera do Ocidente, seja praticante ou totalmente ateu, em qualquer caso ainda predominantemente de tradição cristã. Portanto, o que acontece em um lugar delimitado, na realidade eles gostariam de poder desencadear em nível global. Parece um ensaio geral para uma guerra mundial com elementos de uma guerra religiosa”.

A proximidade da Igreja com os cristãos da Síria

“O que estamos vivendo”, explica o cardeal, pensando nas vítimas inocentes do ataque, “é um luto familiar para nós. Os cristãos da Síria e do Oriente Médio são verdadeiramente parte da nossa família.” Alimentam-se do mesmo Corpo e Sangue do Senhor, creem no Deus encarnado, crucificado e ressuscitado, e por isso são carne da nossa carne”. E justamente nisso, o prefeito para as Igrejas Orientais vê um elemento de esperança: “Deus não abandonará o seu povo, como nunca o fez na guerra, como nunca o fez na história, mas sempre houve uma ressurreição e também desta vez, não sabemos a que preço, haverá uma ressurreição”.

Uma ferida para toda a Igreja

“Diante do que aconteceu, expressar proximidade é muito pouco”, conclui o cardeal Gugerotti. Hoje dizemos: estamos com vocês, estamos com vocês. Naquela igreja de Damasco, mataram também a nós. Aqui já não há o luxo de poder distinguir-se. Somos todos vítimas.”