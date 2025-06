Floribert Chui, o postulador: uma vida dedicada a vencer as trevas do mal

Na tarde de domingo, 15 de junho, em Roma, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, ocorre a beatificação do jovem, membro da Comunidade de Santo Egídio e mártir na República Democrática do Congo. Ele foi torturado e morto com apenas 26 anos por não querer ceder à corrupção. O postulador, pe. Francesco Tedeschi: "Com seu exemplo, Floribert nos indica o caminho para vencer o mal com o bem".

Uma “lâmpada acesa” capaz de iluminar um tempo sombrio e mostrar o caminho para resistir ao mal: assim podemos resumir a vida e o martírio de Floribert Bwana Chui, um jovem congolês, assassinado em 2007 com apenas 26 anos. Sua beatificação se realiza na tarde deste domingo, 15 de junho, na Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros. O prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, representante pontifício, preside a celebração.

No contexto da conturbada região de Kivu, na República Democrática do Congo, a vida de Floribert, originário de Goma e membro da Comunidade de Santo Egídio, é um exemplo universal de profundas raízes no Evangelho. Seu martírio é bem conhecido: o jovem foi torturado e assassinado nos dias 7 e 8 de julho, dezoito anos atrás, por se recusar — ​​como chefe do Escritório de Controle de Mercadorias da Alfándega — a permitir a passagem de uma carga de arroz e açúcar estragados e adulterados em troca de uma quantia em dinheiro. Bwana Chui estava convencido de que a corrupção era incompatível com a vida cristã e que "a vida das pessoas não pode ser sacrificada por dinheiro, que não traz felicidade".

A investigação diocesana demonstra que ele tinha plena consciência do risco que corria, da força dos interesses aos quais se opunha, bem como da "normalidade" da prática corrupta. No entanto, o martírio de Floribert não foi apenas resultado de uma convicção moral e de um senso de honestidade, mas também de uma história de amor ao Evangelho, aos pobres e à paz. Nascido em Goma em 1981, Bwana Chui cresceu em um período de grandes mudanças para o país, entre o fim da era Mobutu e a eclosão da "Primeira Guerra Mundial na África" ​​pelo controle do Congo.

Em 1994, o genocídio em Ruanda teve uma reação em cadeia na região, que perdura até hoje. Numa terra de fronteira, com tantas riquezas, os povos mantinham contato próximo uns com os outros, mas não se amavam. O encontro com a Comunidade de Santo Egídio, em 2001, tocou profundamente Floribert, que havia recebido educação católica. As conferências frequentadas por jovens congoleses, ruandeses e burundineses de todas as etnias, buscando superar ressentimentos e divisões, pareciam-lhe a antecipação de um futuro em que viver juntos é possível. Impressionado pelo acordo de paz em Moçambique, assinado em Roma em 4 de outubro de 1992 graças ao esforço da comunidade de Trastevere, ele gostava de repetir: "Santo Egídio coloca todos os povos na mesma mesa".

Seu irmão Trésor relembra: "Ele dizia que as pessoas estavam muito divididas, que os discursos eram muito extremistas. Ele, por outro lado, fazia questão de evitar qualquer lógica de identidade e violência: falava com todas as partes envolvidas, esperava unir aqueles que se odiavam". Ele se tornou conhecido na Universidade por suas ações destinadas a resolver disputas.

"Quando você estava com raiva", diz sua amiga Carine, "ele não o deixava ir até que você se acalmasse. Ele dizia que era preciso viver em paz com todos, que não se deveria guardar rancor".

Para Floribert, "os problemas nunca se resolvem com violência, sempre há outro caminho". E "o outro caminho" é o diálogo, do qual podem nascer a amizade e o respeito.

Naquela época, Santo Egídio em Goma dava seus primeiros passos. Floribert estava entre os protagonistas e eu o recordo pessoalmente, comprometido e entusiasmado. A oração noturna da Comunidade, aberta à cidade, era o seu coração. Dali começou o serviço aos pobres e aos muitos meninos de rua, os Maibobo, desprezados e temidos, frequentemente alvo de batidas policiais. Floribert questionou a condição delas. Ficou impressionado com a facilidade com que até crianças pequenas eram expulsas de suas famílias, forçadas a viver de sua própria inteligência, sempre em risco de violência e abuso. Este foi um dos frutos mais amargos da guerra, da destruição de escolas, do alistamento de menores nas milícias.

A "Escola da Paz" foi a resposta da Comunidade de Santo Egídio ao drama dessas crianças perdidas, que encontraram novamente a possibilidade de se reintegrar às suas famílias ou retomar os estudos, algo que o próprio Floribert, junto com a Comunidade, se comprometeu a custear. Bwana Chui era amigo pessoal de muitos Maibobo, e é significativo que hoje, no campo de refugiados de Mugunga, a Comunidade de Santo Egídio administre uma escola de ensino fundamental que leva o nome de Floribert e conta com mais de oitocentos alunos.

Através da amizade com os mais pobres, o futuro beato compreendeu que cada vida tem um valor a ser protegido e defendido. É nessa consciência, portanto, que devemos ler sua forte resistência ao mal, à idolatria do dinheiro e do ganho fácil, que o tornam um modelo para os jovens do mundo, como recordou o Papa Francisco em 2 de fevereiro de 2023, em Kinshasa, durante a viagem apostólica em terras congolesas. "Ser honesto — disse o Pontífice argentino — é difundir a luz de Deus, é viver a bem-aventurança da justiça".

Como afirmou Leão XIV em 7 de junho passado, na Vigília de Pentecostes, "a evangelização não é uma conquista humana do mundo, mas a graça infinita que se difunde a partir de vidas transformadas pelo Reino de Deus. É o caminho das Bem-Aventuranças". Nesse caminho, o Beato Floribert nos precede.

Bíblia de Floribert preservada na Basílica de São Bartolomeu na Ilha Tiberina, Roma (www.ciroattanasiophoto.com)

Hoje, sua Bíblia está preservada no santuário dos "Novos Mártires", na basílica romana de São Bartolomeu na Ilha Tiberina, em Roma. Educado para viver o Evangelho 'sine glossa' (sem brilho), tendo em seu coração os meninos de rua que teriam sofrido por causa daquela comida estragada, Floriberto colocou a Palavra em prática. O seu exemplo nos indica o caminho para vencer o mal com o bem.

*Postulador