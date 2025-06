É nesta sexta-feira o lançamento oficial de “León de Perú”, o documentário da mídia do Vaticano

Será publicado nesta sexta-feira (20/06) nos canais da mídia vaticana em espanhol, inglês e italiano o documentário sobre os anos de missão de Prevost no Peru. Jornalistas credenciados na Sala de Imprensa da Santa Sé terão acesso à pré-estreia na Filmoteca Vaticana.

Pouco mais de um mês após o início do pontificado do Papa Leão XIV, a mídia do Vaticano publica nesta sexta-feira, 20 de junho, “León de Perú”, um documentário que reconstitui os passos da missão de Robert Francis Prevost em solo peruano. Uma jornada que se desenrola entre Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao e Chiclayo, na qual as vozes de vários testemunhos descrevem a figura e a obra pastoral e social do futuro Papa. O documentário é uma produção da direção editorial do Dicastério para a Comunicação e foi realizado pelos jornalistas Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro.

Às 17h na Itália, 12h no horário de Brasília, o documentário será publicado no canal do YouTube da Vatican News em três idiomas (espanhol, italiano e inglês) e divulgado através de outros meios de comunicação internacionais. Para os jornalistas credenciados na Sala de Imprensa da Santa Sé, está prevista uma exibição prévia uma hora antes na Filmoteca Vaticana.