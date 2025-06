No dia 15 de junho, será beatificado Floribert Bwana, mártir da corrupção na RDC

No próximo domingo, em São Paulo, fora dos muros, Roma, será elevado às honras dos altares o jovem da Comunidade de Sant'Egidio assassinado em 2007 por se recusar a deixar passar, em troca de dinheiro, cargas de alimentos estragados que teriam colocado em risco a vida dos pobres. A cerimônia será presidida pelo cardeal Semeraro, na presença do cardeal Ambongo e outros representantes da Igreja congolesa.

A Comunidade de Sant'Egidio anuncia com alegria que no próximo dia 15 de junho, às 17h30, (12h30, hora de Brasília) na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, será celebrada a beatificação do Servo de Deus Floribert Bwana Chui, presidida pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. A celebração contará com a participação da diocese de Goma, a começar pelo seu bispo Willy Ngumbi, e de outros representantes da Igreja congolesa, entre os quais o cardeal de Kinshasa, Fridolin Ambongo.

Floribert na “Escola da Paz” da Comunidade de Sant'Egidio

Testemunho de fé

Sant'Egidio dá graças pelo testemunho de fé e santidade deste jovem, que compartilhava a vida da Comunidade no amor pelos pobres e na proteção dos mais pequenos. Floribert, funcionário da alfândega na fronteira com Ruanda, ativo desde que era universitário na Escola da Paz de Sant'Egidio em Goma, recusou-se a deixar passar, em troca de dinheiro, cargas de alimentos estragados que teriam colocado em risco a vida dos mais pobres. Por isso, em julho de 2007, foi torturado e morto com apenas 26 anos. Seu martírio “por ódio à fé” foi reconhecido em novembro passado pelo Papa Francisco - abrindo caminho para a beatificação -, por estar ligado à corrupção e ao culto do dinheiro a qualquer custo, que polui o futuro e as esperanças da África. Sua resistência ao mal é um sinal de esperança e ressurreição para a região martirizada de Kivu, atravessada há anos por uma dolorosa guerra civil, agravada nos últimos meses, mas também para todos os jovens do continente, que representam a grande maioria de sua população.

Quando Papa recordou Floribert

As palavras do Papa Francisco

Com estas palavras, o Papa Francisco o recordou, em 2 de fevereiro de 2023, no estádio dos mártires de Kinshasa, durante a sua visita à República Democrática do Congo: “um jovem como vocês, Floribert Bwana Chui, com apenas 26 anos, foi assassinado em Goma por ter impedido a passagem de alimentos deteriorados, que teriam prejudicado a saúde das pessoas. Ele poderia ter deixado passar, não o teriam descoberto e ainda teria ganhado dinheiro. Mas, como cristão, rezou, pensou nos outros e escolheu ser honesto, dizendo não à sujeira da corrupção. Isso é manter as mãos limpas, enquanto as mãos que traficam dinheiro se sujam de sangue. Se alguém lhe oferecer um envelope, prometer favores e riquezas, não caia na armadilha, não se deixe enganar, não se deixe engolir pelo pântano do mal. Não se deixe vencer pelo mal, não acredite nas tramas obscuras do dinheiro, que fazem afundar na noite. Ser honesto é brilhar durante o dia, é difundir a luz de Deus, é viver a bem-aventurança da justiça: vença o mal com o bem!”.

Floribert Bwana Chui