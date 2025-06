"Não tenhais medo se tornou um slogan, um enunciado mais característico do seu Pontificado, o coração do seu ensinamento, da sua obra, da sua missão. João Paulo II não só proclamou o direito de todo o ser humano e de todo povo à liberdade, mas levou a liberdade, fez com que ela fosse vivida e, por conseguinte, levou a esperança a pessoas e povos de todo o mundo".

“Embora eu tenha vivido no meio de muitas trevas, sob duros regimes totalitários, tive suficientes motivos para me convencer de maneira inabalável de que nenhuma dificuldade e nenhum temor é tão grande a ponto de poder sufocar completamente a esperança que jorra sem cessar no coração dos jovens. Vós sois a nossa esperança, os jovens são a nossa esperança! Não permitais que esta esperança morra. Comprometei a vossa vida com ela. (São João Paulo II)”

Essas palavras de São João Paulo II, dirigida em 2002 aos jovens reunidos em Toronto, em sua XVII Jornada Mundial, é um verdadeiro hino à resiliência da esperança, especialmente em contextos difíceis, bem como à sua capacidade de persistir e regenerar-se, especialmente nos jovens.

Dando sequência a sua série de reflexões neste Ano Jubilar sobre os "Papas e a Esperança", Pe. Gerson Schmidt* nos propõe hoje a reflexão "Cruzando o limiar da esperança com São João Paulo II":

"Na homilia do início de seu Pontificado, o novo Papa eleito, João Paulo II, esboçando um leve sorriso, encarou o povo de frente e, com um ar jovial, seguro, tranquilo, lançou com voz clara e forte um apelo, como num grito ao mundo: – “Não tenhais medo! Abri as portas ou, melhor, escancarai as portas a Cristo!”. Este apelo, que conclamava os católicos e os homens de boa vontade a olhar para o futuro com esperança, tornou-se para o Papa como que o “refrão” do seu longo Pontificado de 26 anos.

Dezesseis anos mais tarde, em 1994, ele mesmo glosou essas palavras numa entrevista concedida ao jornalista Vittorio Messori, transcrita no livro “Cruzando o limiar da esperança”. Esse anúncio querigmático, o Papa João Paulo II explica nesse livro nestes termos: “Não tenhais medo!, dizia Cristo aos Apóstolos (Lc 24,36) e às mulheres (Mt 28,10), depois da Ressurreição […]. Quando pronunciei estas palavras na praça de São Pedro não me podia dar conta plenamente de quão longe elas acabariam levando a mim e à Igreja inteira. Seu conteúdo provinha mais do Espírito Santo, prometido pelo Senhor Jesus aos Apóstolos como Consolador, do que do homem que as pronunciava. Todavia, com o passar dos anos, eu as recordei em várias circunstâncias. Tratava-se de um convite para vencer o medo na atual situação mundial […]. Talvez precisemos mais do que nunca das palavras de Cristo ressuscitado: “Não tenhais medo!”. Precisa delas o homem […], precisam delas os povos e as nações do mundo inteiro. É necessário que, em sua consciência, retome vigor a certeza de que existe Alguém que tem nas mãos a sorte deste mundo que passa; Alguém que tem as chaves da morte e do além; Alguém que é o Alfa e o Ômega da história do ser humano. E esse Alguém é Amor, Amor feito homem, Amor crucificado e ressuscitado. Amor continuamente presente entre os homens. É Amor eucarístico. É fonte inesgotável de comunhão. Somente Ele é que dá a plena garantia às palavras: «Não tenhais medo».

No Livro Cruzando o limiar da esperança, o Papa pergunta-se: «Por que não devemos ter medo?». E responde: «Porque o ser humano foi redimido por Deus […]. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho Unigênito (Jo 3,16). Este Filho continua na história da humanidade como Redentor. A revelação divina perpassa toda a história do ser humano, e prepara o seu futuro... É a luz que resplandece nas trevas (cfr. Jo 1,5). O poder da Cruz de Cristo e da sua Ressurreição é maior que todo o mal de que o homem poderia e deveria ter medo» – conclui, grifando explicitamente a última frase[1].

É emocionante verificar que a mesma esperança da primeira mensagem de São João Paulo II animou a sua última mensagem. No domingo, dia 3 de abril de 2005, quando partiu, o arcebispo Leonardo Sandri, substituto da Secretaria de Estado, leu à multidão congregada na praça de São Pedro a última alocução preparada com antecedência pelo Papa, que tinha falecido no dia anterior. Ele desejava ter podido pronunciá-la no encontro tradicional da hora do Angelus desse dia (do Regina Coeli, pois era tempo pascal): “…À humanidade – dizia – , que às vezes parece perdida e dominada pelo poder do mal, do egoísmo e do medo, o Senhor ressuscitado oferece a sua misericórdia como dom do seu amor que perdoa, reconcilia e reabre o ânimo à esperança”.

João Paulo II começava seu Pontificado com o texto bíblico esperançoso: “Não tenhais medo”, que se tornou uma espécie de seu lema papal. Confessou mais tarde que nem ele se dava conta plenamente do significado mais profundo dessas palavras proferidas e proféticas. “Só mais tarde entendeu que aquilo que havia dito era trazido dentro de si mesmo há muito tempo. Fazia parte da sua memória, da sua experiência, e consequentemente da herança de fé, de cultura e de história que carregava consigo de sua pátria”, disse o escritor Gian Franco Svidercoschi, no livro João Paulo II, um Papa que não morre[2]. Não tenhais medo se tornou um slogan, um enunciado mais característico do seu Pontificado, o coração do seu ensinamento, da sua obra, da sua missão. João Paulo II não só proclamou o direito de todo o ser humano e de todo povo à liberdade, mas levou a liberdade, fez com que ela fosse vivida e, por conseguinte, levou a esperança a pessoas e povos de todo o mundo[3].

É essa esperança que o Papa João Paulo II pregava aos jovens nas grandes Jornadas mundiais da Juventude, criadas por ele e que reunia multidões de rostos joviais. Quando as Nações Unidas declararam 1985 o Ano Internacional da Juventude, São João Paulo II quis enviar uma carta apostólica aos jovens de todo o mundo. As palavras que, como um refrão, são repetidas nesta carta são as de São Pedro Apóstolo: "Sempre pronto para responder a qualquer pessoa que lhe perguntar o motivo da esperança que existe em você" (1Pd 3,15). Começa essa carta com esse apelo e termina também dizendo aos jovens: “Vocês, jovens, são a esperança da Igreja que, precisamente sob este aspecto, em vocês se vê a si mesma e à sua missão no mundo, pois a esperança está relacionada a vocês. “Trata-se, mais uma vez, de estar prontos a dar uma resposta vitoriosa a todo aquele que lhes perguntar acerca da esperança que os anima”[4]. Na abertura solene do III CELAM – A Conferência Geral dos bispos Latino-americanos, presentes em Puebla, 350 bispos presentes, conclui sua mensagem com algumas tarefas prioritárias, entre elas a Juventude e assim disse: “Quanta esperança põe na juventude a Igreja! Quantas energias circulam na juventude na América latina, de que a Igreja precisa. Como temos nós, pastores, de procurar aproximar-nos da juventude, para que Cristo e a Igreja e para que o amor dos irmãos calem profundamente no seu coração”. Dizia costumeiramente: “Peço a você! Nunca, nunca desista da esperança, nunca duvide, nunca se canse, e nunca desanime. Não tenha medo”."

*Padre Gerson Schmidt foi ordenado em 2 de janeiro de 1993, em Estrela (RS). Além da Filosofia e Teologia, também é graduado em Jornalismo e é Mestre em Comunicação pela FAMECOS/PUCRS.

