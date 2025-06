Cardeal You: o Cura d'Ars, uma santidade que não nasce do prestígio

Numa mensagem em vídeo exibida no Santuário de Ars, na França, o prefeito do Dicastério para o Clero se concentra na figura de São João Maria Vianney no centenário de sua canonização. “A vocês, queridos sacerdotes, gostaria de dizer: não tenham medo de ser fracos. Não tenham medo se nem sempre forem compreendidos”

“O Santo Cura d’Ars foi um sacerdote humilde, mas grande diante de Deus, porque viveu com amor e dedicação aos outros”. Esta é uma das definições que o cardeal Lazzaro Heung-sik You, prefeito do Dicastério para o Clero, oferece ao falar de São João Maria Vianney, em uma mensagem em vídeo enviada por ocasião do centenário de sua canonização, em 31 de maio de 1925, pelo Papa Pio XI, que o declarou “padroeiro celeste de todos os párocos do mundo” (Carta Apostólica Anno Iubilari de 23 de abril de 1929).

Uma paróquia humilde, coração da Europa

No vídeo, exibido no início da Missa celebrada em 31 de maio, no santuário de Ars, na França, o cardeal recorda como aquele evento foi um momento de graça para toda a Igreja, pois “uma humilde paróquia da zona rural francesa tornou-se o centro espiritual da Europa, graças a um padre que colocou Deus em primeiro lugar, sem concessões”.

Modelo de sacerdócio

Segundo o cardeal prefeito, São João Maria Vianney foi o exemplo de uma santidade que “nasce da oração, da Eucaristia e da Confissão, não do prestígio”, e sim da capacidade de ouvir, amar e guiar milhares de pessoas “com o coração de pastor”. “Hoje, mais do que nunca - enfatiza o cardeal You -, ele continua sendo um modelo para todos os sacerdotes: convida-nos a não desanimar, mas a viver o nosso ministério com alegria, humildade e coragem”, mas sobretudo em comunidade, porque o seu apoio através da “oração, estima e afeto” é fundamental para os sacerdotes.

Os vossos sacrifícios, esperança para o mundo

Olhando para o Ano Jubilar, o cardeal recorda que “o Cura d’Ars é como um companheiro de caminhada, um farol silencioso que nos guia para o essencial”. “A vocês, queridos sacerdotes, gostaria de dizer com afeto fraterno: não tenham medo de ser fracos. Não tenham medo se nem sempre forem compreendidos. O próprio Cura d’Ars foi considerado ‘simples demais’ para a missão sacerdotal, e, no entanto, Deus confiou a ele os corações de milhares.” “A fidelidade cotidiana de vocês – acrescenta -, “seus sacrifícios escondidos, suas noites em oração, tudo isso constrói a esperança do mundo.” Em seguida, o cardeal You agradece aos fiéis que apoiam os pastores, como fez São João Maria Vianney. Recordando as palavras do Papa Leão XIV sobre a importância das vocações, o purpurado exorta “como peregrinos de esperança” a “ouvir a voz do Mestre e caminhar juntos”, não por hábito, mas por amor. “Não por dever, mas por vocação.” Por fim, a exortação para pedir ao Cura d’Ars que “nos ensine a viver a fé com autenticidade, sem atalhos, sem aparências” e que ajude os sacerdotes a serem “homens de oração, de escuta, e de alegria”.