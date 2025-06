Cardeal Parolin: pesar e tristeza pela Ucrânia, desconfiança entre as partes

O secretário de Estado, durante um evento em Roma, reiterou o compromisso da Santa Sé com a paz: "Oferecemos um espaço, mas, pelas respostas, não acredito que haja esperança de que essa possibilidade seja explorada". Sobre Gaza, o cardeal pediu o cessar-fogo, o retorno dos reféns e o acesso à ajuda humanitária.

O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, expressou "tristeza" e "pesar" pela guerra na Ucrânia, que parece não ter solução. "Eu", disse o cardeal, durante um evento em Roma promovido pela Pontifícia Comissão de Arqueologia Sacra, "penso que o problema fundamental é recriar um clima de confiança entre as duas partes, que está fundamentalmente ausente. Não há confiança um no outro. Por isso, não há disponibilidade a fazer concessões. Portanto, é importante que exista esse clima que permita falar diretamente, de forma construtiva."

Segundo Parolin, trata-se de "construir uma relação em pequenos passos, ou seja, encontrar-se no meio do caminho". "Acredito que em todas as negociações há um caminho de compromisso a ser feito e é o compromisso e o respeito aos compromissos assumidos que ajudam a construir a confiança".

Esperanças de paz

A Igreja, por sua vez, "reza pela paz", porque "vemos que os esforços humanos são insuficientes", afirmou o cardeal. Como Santa Sé, "nós oferecemos a possibilidade de um espaço. Esta oferta feita pelo Papa no início de seu pontificado permanece. Mas não creio, pelas respostas que nos foram dadas, que haja esperança de que essa possibilidade seja explorada".

Sobre o drama vivido na Faixa de Gaza, o cardeal relembra as negociações em andamento em Doha, expressando a esperança de que “elas tenham algum resultado”. “O problema é sempre o mesmo: o cessar-fogo, o retorno de todos os reféns, vivos e mortos, o acesso seguro à ajuda humanitária e aos cuidados médicos”, reiterou.

Questionado sobre a descoberta, na última terça-feira, na Síria, do corpo de um religioso numa vala comum que alguns indicaram ser a do Padre Paolo Dall'Oglio, o secretário de Estado citou as palavras do núncio em Damasco, Ccrdeal Mario Zenari, segundo o qual "não há confirmação desta descoberta". "Acredito que seja muito difícil", acrescentou Parolin, "esperamos que o local do sepultamento e os restos mortais do Padre Dall'Oglio possam ser encontrados". Depois de tantos anos, é "difícil pensar nele vivo".

Encontro do Papa com a Secretaria de Estado

Questionado sobre a audiência do Papa Leão XIV com a Secretaria de Estado, na manhã de quinta-feira, o cardeal Parolin lembrou que será o primeiro encontro oficial com o Pontífice, mas que "a colaboração já começou desde o primeiro momento do pontificado". "Acredito que ele usará este instrumento que está à sua disposição para o governo da Igreja", enfatizou o cardeal. "O Papa disse desde o início que pretende usar de forma colegial todos os instrumentos que estão à sua disposição para garantir um governo eficaz da Igreja".