Cardeal Parolin no Japão para o Dia da Santa Sé na Expo 2025 de Osaka

A Expo 2025 em Osaka, no Japão (AFP or licensors)

De 28 de junho a 1º de julho, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, estará no país nipônico para participar das comemorações da exposição universal. Está programado um encontro com o primeiro-ministro Ishiba Shigeru, com a princesa Tomonito de Mikasa e com o príncipe herdeiro Akishino.

Vatican News

A convite das autoridades do país, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, visitará o Japão de 28 de junho a 1º de julho de 2025, por ocasião do Dia da Santa Sé na Expo 2025 em Osaka. De acordo com o programa divulgado pela conta da Secretaria de Estado, @TerzaLoggia, na rede social X, neste domingo, 29 de junho, o cardeal participará das celebrações do Dia da Santa Sé na Expo; em seguida, presidirá a missa com os bispos do Japão pela solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.

O cardeal celebrará outra missa na segunda-feira, 30 de junho, na Catedral de Tóquio. Segue, depois, o encontro com o primeiro-ministro Ishiba Shigeru e com S.A.l. Nobuko, princesa Tomonito de Mikasa. Na terça-feira, 1º de julho, o cardeal se encontrará com S.A.I. Fumihito, príncipe herdeiro Akishino.