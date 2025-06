Cardeal Spengler e Igrejas do Sul Global encontram o Papa nesta terça-feira

A delegação pretende apresentar a Leão XIV o documento “Um apelo pela justiça climática e a Casa Comum: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções” com as preocupações da Igreja diante dos efeitos da crise climática em vista da COP30, prevista para novembro deste ano em Belém do Pará, no Brasil. O cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, presidente do Celam e da CNBB participa da audiência e também da coletiva de imprensa de apresentação do documento.

Andressa Collet - Vatican News

Em virtude do documento “Um apelo pela justiça climática e a Casa Comum: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções”, membros do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam), representando as Igrejas do Sul Global, devem encontrar o Papa Leão XIV nesta terça-feira (01/07), no Vaticano. Segundo a assessoria de imprensa do Celam, o encontro deve abordar as preocupações da Igreja diante dos efeitos da crise climática em vista da COP30, prevista para novembro deste ano em Belém do Pará, no Brasil.

O documento será entregue ao Pontífice, como fruto do discernimento coletivo entre essas Igrejas particulares que evocam a inspiração do Espírito Santo para agir em comunhão com a missão da Igreja universal. O texto analisa os alertas urgentes diante do colapso climático que afeta as comunidades mais vulneráveis do mundo e diante do qual são apresentadas soluções curtas, inadequadas e discutíveis que acabam aderindo às tendências que negam o aquecimento global e diante das quais surge a necessidade de reforçar os compromissos como Igreja.

Trata-se de uma reflexão sobre as alternativas ou caminhos que devem conduzir a uma verdadeira conversão ecológica, uma atitude de sobriedade fruto da consciência, que não se afasta dos fatores reais que impedem a transformação das práticas culturais. Uma análise que interpela, questiona e chama à ação, para definir com responsabilidade o que é imperioso defender para salvaguardar os ecossistemas e a vida de seus habitantes, propostas que fortalecem o tecido comunitário como um sinal de esperança.

A coletiva de imprensa ao vivo via streaming

Após a audiência com o Papa, os delegados das Conferências e Conselhos Episcopais Católicos da América Latina e do Caribe, Ásia e África irão apresentar o conteúdo do documento à opinião pública através de uma coletiva de imprensa. O texto estará disponível em espanhol, inglês e português, e a coletiva será transmitida ao vivo via streaming pelos canais do YouTube do Celam e do Vatican News em idioma original, direto da Sala de Imprensa da Santa Sé, a partir das 11h na Itália, 6h no horário de Brasília.

No encontro, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (30/06) pela Sala de Imprensa da Santa Sé, estarão presentes: o cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, presidente do Celam e da CNBB; Felipe Neri Ferrão, arcebispo de Gon e Daan na Índia e presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia (FABC); Fridolin Ambongo Besungu, arcebispo de Kinshasa na República do Congo e presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM); e a Emilce Cuda, secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina.

(foto: EPA/Paulo Cunha)