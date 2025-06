Cardeal Czerny: “Sejam profetas de paz e pontes entre os países inimigos”

Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral envia mensagem por ocasião do “Domingo do Mar”

Em sua mensagem por ocasião do “Domingo do Mar”, que se realizará no próximo dia 13 de julho, o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, convida a Igreja a não desviar seu olhar dos que trabalham no setor marítimo, sobretudo, neste Ano Jubilar, que propõe "quebrar correntes, perdoar dívidas, redistribuir recursos, encontrar-se em paz, mediante gestos humanos corajosos".

Vatican News

Em sua mensagem para o “Domingo do Mar”, que ocorre no próximo dia 13 de julho, o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, diz: "Todos os que trabalham no mar sabem que estão no coração da Igreja e não estão sozinhos em suas reivindicações por justiça, dignidade e alegria". Mas, destaca ainda “a importância de fazer atenção aos milhares de pessoas, muitas vezes invisíveis, que trabalham no setor marítimo”. Logo, o Cardeal Michael Czerny convida todos “a não esquecer essas pessoas, que passam grande parte de suas vidas longe de suas famílias e comunidades, para prestar um imenso serviço à economia e ao desenvolvimento dos povos. Isso é muito oportuno, sobretudo, no contexto deste Ano Santo”. E acrescenta: “O Jubileu nos exorta à conversão: quebrar correntes, perdoar dívidas, redistribuir recursos, encontrar-se em paz. Estes são gestos humanos corajosos, mas possíveis, que reacendem a esperança. Mas, convida ainda também os marítimos a viverem a esperança como ‘profetas da paz’ e a ‘construírem pontes’ até entre os países inimigos".

A Igreja deve se questionar

Por outro lado, o Cardeal Michael Czerny afirma ainda em sua mensagem: "O mar une todas as terras, convida a olhar o horizonte infinito, a sentir que a unidade sempre pode prevalecer sobre o conflito". E insiste sobre o fato que “o desenvolvimento humano integral inclui todos os seres humanos em todas as suas dimensões física, espiritual e comunitária”. Por isso, exorta toda a Igreja a se questionar: “Como está sendo feito, hoje, o trabalho nos portos e navios? E em que tipos de direitos e condições de segurança? Com qual assistência material e espiritual?". Aqui, o Cardeal observa: “Diante de uma criação ferida e um mundo, em que os conflitos e as desigualdades aumentam, o amor ao Deus da vida deve nos levar a nos comprometermos com a vida, pois a vida é sempre concreta: a vida de uma pessoa, vivida em relacionamentos, se não libertar, aprisiona; se não florescer, humilha". Portanto, o Cardeal nos exorta “a concentrar a atenção no que está atrás dos bastidores de nossas economias e naquelas pessoas que as fazem funcionar, diariamente, muitas vezes sem receber nenhum benefício, pelo contrário, expondo-se a discriminações e perigos".

Os marinheiros são peregrinos da esperança

O Cardeal Michael Czerny conclui sua mensagem dizendo: “Devemos reconhecer os marinheiros como ‘peregrinos da esperança’, pois, mesmo sem saber, encarnam o desejo de todo ser humano, de qualquer povo ou fé religiosa de viver uma vida digna, por meio do trabalho, do intercâmbio e de encontros”. E explica: “Como muitos personagens nas Sagradas Escrituras, as pessoas que trabalham no mar ‘tiveram a necessidade e a coragem de partir’; agora agem no âmbito da ‘jornada da vida’ e nada pode tirar a sua dignidade. Viemos e voltamos para uma mesma casa: uma pátria sem fronteiras e sem alfandegagens, onde os privilégios não dividem e as injustiças não ferem”. Enfim, o prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral conclui sua mensagem para o “Domingo do Mar” com um Apelo: “Convido todos os marinheiros cristãos e seus colegas de outras pertenças religiosas e culturais a serem ‘peregrinos da esperança’; mantenham vivos os laços de unidade com suas famílias e comunidades, reagindo contra as ‘injustiças sociais e ambientais’, de modo ‘corajoso e construtivo’”.