Cardeal Bychok aos irmãos em guerra: “vocês não foram esquecidos”

O jovem cardeal, bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo de Melbourne para os católicos ucranianos na Austrália, toma posse da Basílica de Santa Sofia em Roma: “é mais do que um edifício. É um testemunho vivo da resiliência e da esperança do povo ucraniano. Continue a ser um farol de fé, unidade e esperança para a Igreja ucraniana, para toda Igreja Católica e para o mundo”.

Salvatore Cernuzio e Taras Kotsur – Vatican News

Uma liturgia solene e uma cerimônia lotada e repleta de afeto marcaram a tarde deste domingo, 22 de junho, para a posse do cardeal Mykola Bychok na Basílica de Santa Sofia, mais conhecida como a “igreja dos ucranianos” em Roma. Bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo de Melbourne para os católicos ucranianos na Austrália, Nova Zelândia e Oceania, Bychok é um dos cardeais criados pelo Papa Francisco em seu último Consistório, em dezembro de 2024, e, com 45 anos, o membro mais jovem do Colégio Cardinalício.

O cardeal durante a celebração na Basílica de Santa Sofia

Centro de espiritualidade e ajuda

No segundo domingo após Pentecostes, quando a Igreja Greco-Católica Ucraniana celebra a festa de Todos os Santos da terra ucraniana, ele tomou posse da Basílica que lhe foi atribuída. Um edifício de fascinante arquitetura bizantina, construído na década de 1960, coração espiritual da comunidade greco-católica ucraniana em Roma e que, desde o início da guerra, se tornou o centro nevrálgico da coleta de ajuda e solidariedade dos romanos para seus irmãos, vítimas da agressão russa. Um sinal de esperança, portanto, como está nos fundamentos desta Basílica nascida sob a visão e a orientação de Josyf Slipyj, o arcebispo maior que sofreu prisão e tortura nos gulags da União Soviética. O próprio cardeal lembrou esse fato, enfatizando em sua homilia que a igreja “deveria representar o fim espiritual dessa violência e o advento de uma paz justa, uma paz baseada não apenas no cessar-fogo ou em acordos políticos, mas na verdade, dignidade e justiça”.

Testemunho vivo de resiliência e esperança

Tomar posse desta igreja, observou o jovem cardeal, significa, portanto, “abraçar um vínculo profundo com as gerações de fiéis que se reuniram aqui, especialmente aqueles que carregaram a cruz do exílio, da perseguição e do deslocamento. Santa Sofia é mais do que um edifício. É um testemunho vivo da resiliência e da esperança do povo ucraniano”.

Bychok assegurou que se sente, a partir de hoje, investido de “uma missão renovada”: “ser uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, o passado e o futuro, o céu e a terra”. “Não o faço sozinho, mas com todos vocês”, afirmou aos numerosos fiéis presentes no interior e no adro de Santa Sofia.

Um dos momentos da liturgia

Caminhar junto com quem sofre

Juntos, disse ele, “somos chamados a anunciar o Cristo Ressuscitado com as nossas vidas”. E lembrando o que afirmou o Papa Leão XIV no início de seu pontificado, ele enfatizou: “a Igreja deve ser um santuário de esperança, uma voz de paz e uma luz que nenhuma escuridão pode vencer”. Palavras que soam como um “desafio” a “ser ousados na fé e ternos no amor, a caminhar com aqueles que sofrem e a irradiar a presença de Cristo em todos os cantos do mundo”.

O sangue dos mártires

Pensando precisamente naqueles que sofrem, o cardeal lembrou as muitas pessoas vítimas de conflitos, violência e deslocamento na Ucrânia e em outros locais de guerra, como o Oriente Médio e a África: “vocês não são esquecidos”, afirmou.

“O sangue dos mártires é a semente da Igreja. De seu sacrifício florescerão nova vida, novas vocações, nova santidade”, acrescentou, concluindo a homilia com o desejo de que “esta Basílica de Santa Sofia continue a ser um farol de fé, unidade e esperança para a Igreja ucraniana, para toda a Igreja Católica e para o mundo”.

O cardeal Mykola Bychok

O título de Santa Sofia

O título cardinalício de Santa Sofia na Via Boccea, ligado à basílica greco-católica ucraniana de Santa Sofia, foi criado em 1985 pelo Papa João Paulo II, que o conferiu ao então chefe e pai da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sua Beatitude Myroslav Ivan Lubachivsky. Deve-se notar que Sua Beatitude Josyf Slipyj tinha o título da Igreja de Santo Atanásio, onde são celebradas as funções religiosas segundo o rito bizantino. O primeiro cardeal na história da Igreja ucraniana, o metropolita Isidoro de Kiev, pertencia ao cardeais-bispos com o título da diocese suburbicária de Sabina.