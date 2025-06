Bioética: "Um tema para todas as pessoas"

Os professores de pós-graduação em Bioética no Instituto Pius, Marlon Derosa e sua esposa Ana Carolina Derosa participaram da III Conferência Internacional de Bioética da Cátedra Internacional da Jerome Lejeune realizada, em Roma, nos dias 30 e 31 de maio na Cúria Geral dos Agostinianos. Eles visitaram a Rádio Vaticano-Vatican News e concederam uma entrevista a propósito de Bioética.

Mariangela Jaguraba – Vatican News

Ouça e compartilhe

Recebemos a visita na Rádio Vaticano-Vatican News, na sexta-feira (30/05), de dois professores de pós-graduação em Bioética e fundadores do Instituto Pius com sede em Joinville, Santa Catarina. Trata-se dos professores Marlon Derosa e sua esposa Ana Carolina Derosa. Eles participaram, junto com outros três brasileiros, da III Conferência Internacional de Bioética da Cátedra Internacional da Jerome Lejeune realizada, em Roma, nos dias 30 e 31 de maio na Cúria Geral dos Agostinianos.

Prof. Êndel Alves, Dr. Ubatan Loureiro, Prof.ª Ana Carolina Derosa, Prof. Marlon Derosa e Dr. Victor Wichrowski

Segundo o professor Marlon Derosa, eles trabalham no Brasil "com a questão da Bioética oferecendo cursos de pós-graduação em Bioética, uma forma de promover este tema da valorização da defesa da vida. A Bioética é uma disciplina que estuda a defesa da vida. Um tema para todas as pessoas".

"Não é um assunto restrito para médicos", disse ainda o professor Marlon, "mas é um assunto que envolve diversos dilemas que a sociedade vive, como o aborto, a reprodução assistida, a edição genética, os direitos dos pacientes, que somos todos nós em algum momento, a questão da eutanásia. Tudo isso, são temas da Bioética que nós tratamos no Instituto Pius, na pós-graduação, para preparar profissionais para falarem sobre este assunto. Somos um instituto privado com identidade católica".

Marlon Derosa e sua esposa Ana Carolina Derosa na Rádio Vaticano-Vatican News

Ampliar a compreensão acerca da importância do ser humano

Ana Carolina Derosa falou sobre "uma questão pertinente em nossos tempos que é a visão que as pessoas têm sobre a dignidade humana. Algo que o Papa João Paulo II falou tanto ao longo de seu pontificado e nos mais recentes documentos do magistério nós temos esta pauta da dignidade". "Por que a pessoa é importante? Qual é a sua dignidade? Nesse assunto da Bioética a gente vê que esta compreensão do valor da pessoa humana vem muitas vezes distorcida. É por isso que a pauta da eutanásia vai ganhando espaço ou até mesmo do aborto", disse ainda a professora.

"Um bebê que ainda não nasceu ele também possui em si intrinsecamente uma dignidade, porque ele já é uma pessoa. A gente vive um momento do mundo, da sociedade, em que se atribui importância ou dignidade a uma pessoa muitas vezes pelas condições externas a ela ou que estão fora do seu controle. Uma situação grave de doença ou uma situação de pobreza extrema. São situações graves que geram sofrimento e que o homem, o ser humano, precisa buscar solução. Porém, não é isso que faz a pessoa ser mais ou menos importante ou digna ou menos digna de viver. Ela é importante por ser quem ela é. É por isso que ela merece viver e merece também ter boas condições. Precisamos trabalhar para que a sociedade comece a ampliar a sua compreensão acerca da importância do ser humano", sublinhou Ana.

Os professores Marlon Derosa e Ana Carolina Derosa durante entrevista à Rádio Vaticano-Vatican News