Dom Ettore Balestrero: “Conjugar liberdade de expressão e compromisso com a verdade”.

No Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, o Diálogo Interativo com o Relator Especial sobre Liberdade de Opinião foi uma ocasião para debater o tema "Liberdade de expressão e eleições na era digital". O Observador permanente da Santa Sé, Dom Ettore Balestrero, afirma: "Informações transparentes e concretas são essenciais para preservar a legitimidade e a integridade dos processos democráticos".

Valerio Palombaro - Cidade do Vaticano

"Somente povos informados podem fazer escolhas livres": esta frase, pronunciada pelo Papa Leão XIV no encontro com representantes da mídia, em 12 de maio, foi retomada pelo Observador permanente da Santa Sé, junto às Nações Unidas e outras Organizações internacionais, com sede em Genebra, Arcebispo Ettore Balestrero, na abertura de seu discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o tema "Liberdade de expressão e eleições na era digital": "O direito à liberdade de expressão é crucial, pois permite que as pessoas compartilhem livremente seus pontos de vista e opiniões, busquem e recebam informações para fundamentar sua tomada de decisão durante as eleições". O Arcebispo recordou ainda: “A Santa Sé considera a participação na política, - como o Papa Francisco reconheceu na Exortação apostólica Evangelii Gaudium - uma das mais elevadas formas de caridade, porque promove o bem comum".

Uso das novas tecnologias

Muitas pessoas, hoje, podem fazer ouvir suas vozes por meio das redes sociais, como explicou o Observador da Santa Sé: "O uso das novas tecnologias, na era digital, pode contribuir positivamente para a liberdade de expressão durante os períodos eleitorais". Por outro lado, observou também “os riscos de condicionamentos, causados pelos mesmos instrumentos midiáticos, tanto no plano político quanto social. De fato, como o Papa Bento XVI indicou na encíclica Caritas in Veritate, “do aumento das possibilidades de interconexão e disseminação de ideias não decorre a promoção da liberdade e da democracia para todos". O respeito da dignidade de cada pessoa deve permanecer central, como disse o Arcebispo: "O direito à liberdade de expressão implica, em segundo lugar, uma responsabilidade para cada pessoa que o exerce, não apenas para os profissionais da comunicação". E acrescentou: "A velocidade da difusão de informações, muitas vezes, excede a nossa capacidade de reflexão e julgamento. Por isso, é necessária também uma capacidade de discernimento na difusão de conteúdos, em plataformas digitais, a fim de contribuir positivamente para o bem comum".

Favorecer o diálogo inclusivo

“Além do mais, - segundo o Observador permanente da Santa Sé - é preciso cultivar ambientes digitais, que facilitem o diálogo aberto e inclusivo, a fim de nos proteger das tentativas de censuras, marginalizações ou eliminação de certos pontos de vista, sobretudo, os enraizados em convicções religiosas e morais”. “Os pontos de vista religiosos, - explicou o Arcebispo, - são uma contribuição vital para as questões democráticas, devido a uma crescente marginalização por parte das religiões e religiosos, particularmente ligadas ao cristianismo, mesmo em nações, que se consideram âncoras da tolerância". Por fim, Dom Ettore Balestrero declarou: "Na era digital há uma necessidade urgente de retomar o compromisso com a verdade. As tecnologias são uma das áreas mais expostas à desinformação, enquanto "informações transparentes e concretas são essenciais para preservar a legitimidade e a integridade dos processos democráticos". A este respeito, o Papa Leão XIV recordou, ao falar aos diplomatas credenciados junto à Santa Sé, no último dia 16 de maio: "Só a verdade pode unir e permitir enfrentar os desafios do nosso tempo com mais determinação".