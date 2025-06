Situação na Terra Santa um dos temas da Plenária da ROACO

Funeral de palestinos mortos no domingo por fogo israelense enquanto buscavam ajuda no norte de Gaza

Tem início nesta segunda-feira, 23 de junho, a 98ª Assembleia Plenária da ROACO. Entre os temas abordados: a situação na Terra Santa, com especial atenção a Gaza, e informações sobre a Coleta a favor da Terra Santa de 2024. Também se falará sobre a situação na Armênia, Síria e Etiópia.

Vatican News

O Dicastério para as Igrejas Orientais informa que a 98ª Assembleia Plenária da Reunião das Obras de Ajuda às Igrejas Orientais (ROACO) tem início na tarde desta segunda-feira (23/06) e prossegue até quinta-feira, 26, na Sala de Conferências do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, no Vaticano.

Na terça-feira, 24, às 8h30 locais, o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Claudio Gugerotti, presidente da ROACO, presidirá a Celebração Eucarística inaugural, durante a qual serão lembrados os benfeitores vivos e falecidos e serão feitas orações pela paz, confiando ao Senhor e à intercessão da Santíssima Mãe de Deus os países que sofrem por causa da guerra.

A primeira sessão se concentrará na situação na Terra Santa, com especial atenção à situação em Gaza, por meio das contribuições do Patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, do delegado apostólico em Jerusalém, dom Adolfo Tito Yllana, do Custódio da Terra Santa e Guardião do Monte Sião, padre Francesco Patton, OFM, e do vice-reitor da Universidade de Belém, Irmão Hernan Santos, FSC. Também serão compartilhadas informações sobre a Coleta a favor da Terra Santa de 2024.

À tarde, a reflexão será dedicada à situação na Armênia. O representante pontifício na Armênia, dom Ante Jozić, e o ordinário para os fiéis armênios-católicos na Europa Oriental, dom Kévork Noradounguian, falarão sobre o tema.

A manhã de quarta-feira, 25, será dedicada à análise da situação na Síria, com os pronunciamentos de dom Hanna Jallouf, OFM, Vigário Apostólico de Aleppo, e de dom Joseph Tobji, arcebispo maronita da mesma Sé.

No final da manhã, o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher, oferecerá um panorama sobre a ação diplomática da Santa Sé em diversas frentes, com particular referência às situações que envolvem a presença dos cristãos orientais, especialmente nas regiões mais afetadas por conflitos e limitações no âmbito da liberdade religiosa.

Em seguida, a atenção se voltará para a Etiópia, graças ao relatório de dom Tesfaye Tadesse Gebresilasie, MCCI, bispo auxiliar de Adis Abeba.

Os trabalhos serão concluídos com a reunião do Comitê Diretor ao final da Plenária, também com o objetivo de planejar encontros futuros. Na manhã de quinta-feira, 26, haverá a Audiência com o Santo Padre.

Além dos palestrantes, a Plenária contará com a presença dos Representantes das Agências Católicas que fazem parte da ROACO, dos Superiores e de vários Oficiais do Dicastério para as Igrejas Orientais, alguns Representantes da Secretaria de Estado, do Dicastério para a Evangelização, do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.