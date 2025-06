Ser morada de Deus

A Solenidade de Pentecostes é celebrada pela Igreja 50 dias após a Páscoa. É a comemoração da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. O evento é maravilhosamente descrito em uma xilogravura de Gustave Doré, guardada na Biblioteca Vaticana. "O dom do Espírito Santo", disse o Papa Leão XIV, "nos faz experimentar a presença e a proximidade de Deus, fazendo de nós a sua morada."

Paolo Ondarza - Vatican News

"Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo que se repartiam e que se pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem”. Assim os Atos dos Apóstolos (At 2, 1-4) descrevem a descida do Espírito Santo sobre os doze. Celebrado cinquenta dias após a Páscoa, o evento do Pentecostes, termo de origem grega que significa "quinquagésimo dia” tem sido fonte de inspiração para artistas ao longo da história.

Na iconografia tradicional, o Filho de Deus nunca aparece. Os raios ou línguas de fogo, geralmente, emanam de uma pomba, que simboliza o Espírito Santo. São direcionados aos apóstolos reunidos ao redor da Virgem Maria, cuja presença, no entanto, não é explicitamente mencionada na cena descrita nos Atos dos Apóstolos.

Em comunhão

Com o Pentecostes, inicia-se a missão da Igreja, que, pela força do Espírito Santo e revigorada pelo amor de Deus presente no coração de cada homem, pode ir ao mundo e anunciar o Evangelho da Ressurreição de Cristo.

Enquanto a presunção na construção da Torre de Babel levou os homens a não mais se entenderem, no dia de Pentecostes, povos de diferentes línguas e nações conseguem se compreender, vivendo em comunhão com Deus e entre si.

Paul Jonnard-Pacel da Gustave Doré, [La Pentecoste], xilografia, in Gustave Doré, [La Bibbia], Deventer 1887. BAV, Stampe II.337, tav. 41. (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Uma xilogravura extraordinária, preservada entre as gravuras da Biblioteca Apostólica Vaticana, é particularmente significativa. Desenhada pelo célebre Gustave Doré e gravada por Paul Jonnard-Pacel, um de seus colaboradores, ela retrata os Apóstolos e a Virgem Maria. Aqui, Maria é retratada em primeiro plano, à esquerda, e não no centro da cena – como costuma acontecer. Eles estão reunidos no Cenáculo de Jerusalém, lembrado pela arquitetura ao fundo. No alto, paira a pomba, símbolo do Espírito Santo, que faz cair sobre cada um uma chuva de chamas ou línguas de fogo, concedendo-lhes a capacidade de falar diversas línguas.

Paul Jonnard-Pacel da Gustave Doré, [La Pentecoste], xilografia, (particolare) (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Gustave Doré, um notável ilustrador, desenhista e gravador francês do século XIX, é conhecido principalmente por suas imagens feitas para A Divina Comédia de Dante Alighieri. É um artista muito apreciado por seus temas religiosos, também é celebrado por sua edição ilustrada da Bíblia Sagrada, que teve uma vasta influência na arte religiosa a partir do século XIX.

Paul Jonnard-Pacel da Gustave Doré, [La Pentecoste], xilografia, (particolare) (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

O dom do Espírito Santo

“Aos Apóstolos que estavam perturbados e ansiosos na véspera da morte do Mestre, e se interrogavam como poderiam ser continuadores e testemunhas do Reino de Deus”, disse Leão XIV, “Jesus anuncia o dom do Espírito Santo, com esta promessa maravilhosa: ‘Se alguém me tem amor, há-de guardar a minha palavra; e o meu Pai o amará, e Nós viremos a ele e nele faremos morada» (...) o dom do Espírito Santo, que nos toma pela mão e nos faz experimentar, também na nossa vida quotidiana, a presença e a proximidade de Deus, fazendo de nós a sua morada”.

As palavras de Leão XIV

“Aos Apóstolos que estavam perturbados e ansiosos na véspera da morte do Mestre, e se interrogavam como poderiam ser continuadores e testemunhas do Reino de Deus, Jesus anuncia o dom do Espírito Santo, com esta promessa maravilhosa: «Se alguém me tem amor, há-de guardar a minha palavra; e o meu Pai o amará, e Nós viremos a ele e nele faremos morada» (v. 23). Assim, Jesus liberta os discípulos de toda a angústia e preocupação e pode dizer-lhes: «Não se perturbe o vosso coração nem se atemorize» (v. 27). Com efeito, se permanecermos no seu amor ele vem morar em nós, a nossa vida torna-se templo de Deus e este amor ilumina-nos, abre caminho no nosso modo de pensar e nas nossas escolhas, a ponto de se estender também aos outros e iluminar todas as situações da nossa existência. Irmãos e irmãs, este habitar de Deus em nós é precisamente o dom do Espírito Santo, que nos toma pela mão e nos faz experimentar, também na nossa vida quotidiana, a presença e a proximidade de Deus, fazendo de nós a sua morada.”

(Leão XIV – Regina Caeli de domingo, 25 de maio de 2025)