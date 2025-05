Vaticano: novo site para apaixonados por selos e moedas a partir de julho

O Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano concluiu o processo de renovação da Casa da Moeda e das atividades de Comercialização Filatélica e Numismática. Selos e moedas do Vaticano poderão ser comprados em uma nova loja virtual, na qual os colecionadores poderão se registrar com segurança. Para kits e folhetos, serão usados somente materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental.

Vatican News

A partir do início de julho, colecionadores e apaixonados de todo o mundo poderão comprar produtos filatélicos e numismáticos do Estado da Cidade do Vaticano em modalidade on-line, por meio de um site e de uma loja virtual completamente renovados. E novas também serão os kits, os folhetos e todas as embalagens, em materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental. Essas são algumas das novidades anunciadas pelo Governatorato da Cidade do Vaticano para a Casa da Moeda e as atividades de Comercialização Filatélica e Numismática, resultado de um processo de renovação “destinado a garantir maior eficiência, qualidade e transparência em todos os aspectos do trabalho”. A venda de selos e moedas do Vaticano será, portanto, mais acessível, mais sustentável e mais próxima dos colecionadores e apaixonados de todo o mundo.

O novo site de vendas on-line

A nova plataforma de vendas, em www.cfn.va, foi de fato projetada, diz um comunicado, “para oferecer uma experiência de compra moderna, intuitiva e aberta a colecionadores de todo o mundo”. Toda a estratégia de vendas foi repensada “sob a bandeira da transparência e da mais ampla acessibilidade”: de fato, as lógicas de pré-alocação serão superadas, em favor de critérios de distribuição que são “mais participativos, imparciais e acessíveis, projetados para atender às necessidades de uma comunidade filatélica e numismática cada vez mais ampla e diversificada”. Além disso, para determinadas linhas de produtos, a distribuição também será estendida por meio de parceiros comerciais selecionados pelo Governatorato.

Novas formas de registro de clientes

Após uma fase de atualização e revisão da gestão dos dados pessoais dos clientes já inscritos nos Registros da Comercialização Filatélica e Numismática (Cfn), seguindo as disposições dos novos regulamentos do Vaticano sobre a proteção de dados pessoais, o sistema de vendas está se preparando para receber também novos colecionadores. Com o lançamento da nova plataforma on-line, de fato, também será possível fazer a inscrição de quem não estava registrado anteriormente, “garantindo um acesso mais amplo e inclusivo”. Ferramentas concretas de transparência e controle serão introduzidas, garantindo a todos os colecionadores e apaixonados, “uma experiência digital mais segura e responsável, em conformidade com os mais altos padrões regulatórios”.

Compromisso com a sustentabilidade ambiental

Também foi dada grande atenção à sustentabilidade ambiental e à busca de soluções mais ecológicas e responsáveis, tanto no design do produto quanto na escolha dos materiais. Da embalagem aos suportes de informação, tudo “foi repensado para reduzir o impacto ambiental, adotando critérios verdes e materiais totalmente recicláveis ou, de qualquer forma, com baixo impacto ecológico, em total coerência com os princípios de desenvolvimento sustentável e transição verde promovidos pelo Estado da Cidade do Vaticano”.

Durante esses meses de reestruturação, a produção filatélica e numismática nunca parou: séries de selos e moedas dedicadas ao Pontificado do Papa Francisco, ao Ano Santo de 2025, à Sede Vacante 2025 e ao início do Pontificado do Papa Leão XIV foram produzidas regularmente.