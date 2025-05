Gallagher recebe o vice-presidente do Zimbábue

As relações entre a Santa Sé e o país africano, a situação política e socioeconômica, estão no centro do encontro no Vaticano entre o General Constantino Guveya Dominic Nyikadzino Chiwenga e o Secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais

Vatican News

“Durante os cordiais debates, foram destacadas as boas relações entre a Santa Sé e a República do Zimbábue”. É o que se lê no comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, no qual é informado sobre o encontro na manhã deste sábado, 3 de maio, no Vaticano, entre o general Constantino Guveya Dominic Nyikadzino Chiwenga, vice-presidente do país africano, e o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais.

No encontro também falou-se sobre a situação política e socioeconômica do país, especialmente a colaboração com a Igreja local nas áreas de educação e saúde. Houve também troca de opiniões sobre questões regionais e internacionais, destacando a importância de promover o diálogo e a reconciliação entre os povos.