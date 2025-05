Realizado nos Jardins do Vaticano o brasão floral de Leão XIV

A reprodução, na área em frente ao Palácio do Governatorato, foi feita pelo Serviço Jardins e Ambiente da Direção de Infraestruturas e Serviços e levou duas semanas. Sobre um fundo azul, 400 mudas de Ageratum azul Star e 50 de Helichrysum italicum, na metade clara 400 Begônias semperflorens night life, folha bronzeada, flor branca. O emblema da Ordem de Santo Agostinho foi realizado com a colaboração do Departamento serralheria da Direção de Infraestruturas e Serviços.

Vatican News

Foi concluído o brasão floral do Papa Leão XIV nos Jardins do Vaticano, na área em frente ao Palácio do Governatorato, na encosta que desce em direção à abside da Basílica de São Pedro. Centenas de mudas coloridas, como tantas peças de um mosaico, tornaram possível uma obra-prima da arte floral. Como os brasões papais anteriores, ele será admirado, todos os anos, por milhares de pessoas, de um ponto de observação excepcional: do alto da cúpula da Basílica Vaticana. O brasão foi realizado pelo Serviço Jardins e Ambiente da Direção de Infraestruturas e Serviços do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, que levou cerca de duas semanas para concluí-lo, dada a necessidade de desenvolver o novo tema e depois reproduzi-lo no local. Em média, duas pessoas por dia trabalharam nele e, com maestria e talento artístico, tornaram possível a composição floral.

O brasão floral do Papa Leão XIV nos Jardins do Vaticano.

O escudo

A estrutura da “moldura”, na qual se inserem os detalhes do brasão, permaneceu a mesma do Papa Francisco. É formada pela mitra - recriada com Buxus sempervirens, variedade pumila - colocada entre chaves cruzadas de ouro e prata, ligadas com um cordão vermelho. A chave de ouro foi reproduzida com Euonymus Aureus, ou seja, Evonimo variegado, que é podado frequentemente, para que permaneça baixo e ofereça uma cor amarelada. A chave de prata foi recriada com a planta sazonal Helichrysum italicum, que deve ser trocada pelo menos uma vez por ano para manter a cor. Os cordões vermelhos que ligam as chaves foram feitos com a planta Iresine brillantissima, no verão, e Viola cornuta, sempre vermelha, no inverno. Para o escudo papal, dividido diagonalmente em dois setores, foram utilizadas várias plantas. No canto superior esquerdo, sobre um fundo azul, está representado um lírio branco. Símbolo de pureza e virgindade, remete à figura da Virgem Maria.

O brasão floral do Papa Leão XIV nos Jardins do Vaticano

O emblema da Ordem de Santo Agostinho

Para reproduzir a cor azul, foram recuperadas 400 mudas de Ageratum azul Star provenientes do brasão do Papa Francisco. O lírio foi feito com 50 mudas de Helichrysum italicum reproduzidas por estacas pelo responsável pela manutenção da estufa do Serviço Jardins e Meio Ambiente. Na outra parte do escudo, na parte inferior, sobre um fundo claro, está representado o emblema da Ordem de Santo Agostinho: um coração traspassado por uma flecha colocado sobre um livro. Remete à conversão de Santo Agostinho e simboliza a Palavra de Deus que perfura o coração do Santo Doutor da Igreja, que explicava: Vulnerasti cor meum Verbo tuo(“Tu transpassaste meu coração com a tua Palavra”). Para a metade clara do brasão foram utilizadas 400 plantas de Begônia semperflorens night life, folha bronzeada, flor branca. O coração foi criado com mudas de Iresine lindenii, reproduzidas por estacas pelo responsável pela manutenção da estufa. Para recriar o livro, foi solicitada a colaboração do Departamento de serralheiros da Direção de Infraestruturas e Serviços, que produziu chapas para lhe dar forma. No interior foi colocado lapilli vermelho e para o branco foi utilizada cascalho. Por fim, a natureza, com seu esplendor e suas cores, unida à maestria dos funcionários dos Jardins do Vaticano, deu vida a uma joia de arte e beleza.

Realização dp Brasão