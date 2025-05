Patriarca armênio Minassian: Jubileu, um tempo para eliminar toda forma de ódio

A Divina Liturgia no rito armênio foi celebrada na última segunda-feira, na Basílica de Santa Maria Maior, junto com os peregrinos que vieram a Roma para o Jubileu das Igrejas Orientais. O cardeal Gugerotti esteve presente e levou o "abraço do Papa Leão".

Robert Attarian – Vatican News

“Peregrinos de fé e esperança, com os corações cheios de alegria e emoção, reunimo-nos hoje nesta cidade eterna, testemunha de oração e devoção há séculos. É nesta majestosa Basílica de Santa Maria Maior, sob a sombra protetora da Mãe de Deus, que celebramos juntos o dom da fé e o legado espiritual transmitido pelo saudoso e venerado Papa Francisco no contexto do Ano Santo dedicado à esperança.”

Estas são as palavras com que Sua Beatitude Rafael Bedros XXI Minassian, patriarca da Cilícia dos Armênios, introduziu a homilia da Divina Liturgia em rito armênio presidida na segunda-feira, 12 de maio, na Capela Paulina da Basílica de Santa Maria Maior, por ocasião do Jubileu das Igrejas Orientais Católicas.

Milhares de peregrinos das Igrejas Orientais em Roma

O Jubileu das Igrejas Orientais teve início na segunda-feira, 12 de maio, e prossegue até quarta-feira, 14 de maio, e reuniu em Roma milhares de fiéis e representantes das Igrejas Orientais Católicas, patriarcas, bispos, sacerdotes e peregrinos de vários países do mundo, incluindo Líbano, Síria e Armênia. Na Divina Liturgia celebrada na Basílica de Santa Maria Maior, a poucos passos do túmulo do Papa Francisco, sob o olhar do ícone da Salus Populi Romani, também esteve presente o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Claudio Gugerotti, junto com o secretário do Dicastério, mons. Michel Jalakh, e outros representantes das Igrejas Orientais da capital, além de representantes diplomáticos, incluindo o embaixador armênio junto à Santa Sé, Boris Sahakian, e o embaixador armênio na Itália, Vladimir Karapetian. A assembleia também incluiu um grupo de peregrinos armênios de vários países do Oriente Médio, junto com seus bispos e párocos.

Minassian: que a esperança traga paz ao mundo

Em sua homilia, o patriarca da Igreja Católica Armênia definiu o atual um “tempo de graça de renovação” e uma “oportunidade para abandonar toda forma de ódio”. Ele lembrou as palavras do Papa Francisco e seu convite a “recuperar o autêntico sentido da fraternidade universal”. “Nós, filhos da Igreja Católica Armênia Oriental, testemunhas de séculos de fé e martírio, somos chamados hoje, neste tempo de guerras contínuas no Oriente Médio e no mundo, a testemunhar com nossas vidas e sangue nossa fidelidade a Cristo, fortalecendo nossa fé arraigada na caridade e no amor cristão”, disse o patriarca Minassian, convidando os presentes a renovarem o compromisso de testemunhar com coragem e fidelidade o Evangelho, seguindo o exemplo de Cristo, “para que a esperança brilhe em cada coração e em cada família, levando paz e amor ao mundo”.

O patriarca Minassian dirigiu então palavras de gratidão ao Senhor também pelo dom do Papa Leão XIV, a quem desejou “com coração filial” um ministério fecundo e cheio de bênçãos. “Vivemos este tempo como um acontecimento pascal e, sob a guia do nosso Pontífice, caminhamos juntos, confiando-nos à misericórdia de Deus, que é a nossa consolação”, disse o patriarca, que concluiu a homilia destacando as três palavras consideradas fundamentais para continuar o caminho jubilar com Cristo: “A humildade, que nos torna abertos à vontade de Deus; a simplicidade, que nos ajuda a viver com pureza e autenticidade; e a caridade, que nos impele a amar sem reservas, testemunhando o Evangelho com coerência e generosidade”.

Gugerotti: Igreja Armênia, “uma pérola única”

Ao final da celebração, o cardeal Gugerotti saudou os presentes, primeiro em armênio e depois em italiano, acolhendo-os, disse ele, “com o abraço do Papa Leão” e lembrando também o Papa Francisco, que quis elevar São Gregório de Narek a Doutor da Igreja.

O prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais também recordou a data de 24 de abril, uma data dolorosa para o povo armênio, exortando-o a permanecer unido. "Vocês estão muito perto da cruz do Senhor, com quem partilharam uma série de sofrimentos", disse o cardeal, definindo a Igreja Armênia como "uma pérola única" dentro da catolicidade e desejando que a peregrinação do Ano Santo permita que essa pérola emane beleza e luz. Por fim, o cardeal Gugerotti convidou os presentes a rezarem por Leão XIV, marcando um encontro para quarta-feira, 14 de maio, na Sala Paulo VI, onde às 10h está marcada a audiência com o Papa, junto com todos os membros das outras Igrejas Orientais.