Parolin: o ministério do bispo é um dom para toda a Igreja

O secretário de Estado Vaticano celebrou, na Basílica de São Pedro, a missa de ordenação episcopal de dom Ignazio Ceffalia, núncio apostólico em Belarus desde 25 de março. O cardeal está convencido de que o prelado enfrentará a nova missão na certeza da graça de Deus, apesar dos desafios internos "de natureza política e socioeconômica, mas também religiosa, pelas relações com os irmãos ortodoxos e pelas tensões ligadas à trágica guerra na Ucrânia, para a qual não se vê um fim".

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

O ministério do bispo “é um dom destinado a toda a Igreja”, o que significa que o eleito “não vive mais para si mesmo, mas para a comunidade à qual foi destinado”. O secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, enquadrou a missão dos bispos desta forma, na homilia proferida na quinta-feira, 22 de maio, durante a ordenação episcopal, na Basílica de São Pedro, de dom Ignazio Ceffalia, nomeado em 25 de março passado núncio apostólico em Belarus. Parolin disse estar “profundamente convencido” de que dom Ceffalia enfrentará esta tarefa na certeza do apoio de Deus, apesar dos desafios internos “de natureza política e socioeconômica, mas também religiosa para as relações com nossos irmãos ortodoxos, e pelas tensões regionais e continentais ligadas à trágica guerra em andamento na Ucrânia, cujo fim ainda não se vê”.

"Hino em duas vozes"

A missa da última quarta-feira na Basílica Vaticana foi um "hino de ação de graças" em "duas vozes": da Igreja Latina, mas também da Igreja católica greco-bizantina dos albaneses na Itália, à qual pertence o novo arcebispo, nascido em Palermo em 1975 e ordenado na eparquia de Piana degli Albanesi em 2003. De fato, a liturgia foi marcada por alguns cânticos dessa tradição, bem como pelos ritos da ordenação episcopal: a unção com o Crisma e, em seguida, a entrega dos Evangelhos, o anel episcopal, a mitra e o báculo pastoral. Estiveram presentes vários bispos, incluindo os da Igreja católica greco-bizantina, e participaram como concelebrantes o cardeal Francesco Montenegro, administrador apostólico de Piana degli Albanesi, e o arcebispo Paul Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais.

“Para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão”. O cardeal Parolin retomou esta citação de Santo Agostinho, recentemente mencionada por Leão XIV, para sublinhar como o ministério episcopal “é um dom do Senhor para a edificação do seu corpo, que envolve dedicação ilimitada, para que o eleito não pense mais no seu próprio interesse, mas no bem de todos”. Para o secretário de Estado, os representantes pontifícios participam “de modo especial daquela solicitude por todas as Igrejas que os bispos devem exercer em virtude da sua pertença ao Colégio Episcopal”.

A ajuda de Deus em situações complexas

Em sua homilia, ele retomou as diversas experiências de dom Ceffalia, que, após concluir seus estudos, a partir de 2006 esteve "no Equador, em Estrasburgo, na missão permanente junto ao Conselho da Europa, na Secretaria de Estado como funcionário da seção para as relações com os Estados e, por fim, na Venezuela", onde trabalhou como encarregado de assuntos da Nunciatura Apostólica. "Esta última foi uma missão particularmente complexa devido à situação política e socioeconômica do país - enfatizou o cardeal - na qual o senhor experimentou a graça do Senhor, que, segundo a doutrina tradicional da Igreja, nunca deixa faltar nada a quem desempenha uma determinada tarefa".

Manter vivo o dom do Espírito Santo

Para lidar com todos os contextos e viver plenamente o dom do episcopado, o secretário de Estado exortou o novo arcebispo a guardar o dom do Espírito Santo, que lhe foi confiado pela imposição das mãos. “Este dom espiritual permanente arde como um fogo, mas este fogo que agora arde não se alimenta sozinho, apaga-se se não for mantido aceso”, insistiu Parolin. Para ser “a luz do mundo” e “fazer brilhar a sua luz diante dos homens”, o fogo deve ser “reacendido e será o compromisso de cada dia, o compromisso de toda a sua vida como Bispo”.

O cardeal o encorajou a também se inspirar em seu santo homônimo, Inácio de Antioquia: "Um bispo forte, um pastor ardendo de zelo, seus fiéis o definiram como um fiel de fogo, como a etimologia de seu nome sugere". Até mesmo seu trágico martírio – "despedaçado por feras no Coliseu" – é uma lição para "não se envergonhar, portanto, de dar testemunho de nosso Senhor", mas sofrer com Deus pelo Evangelho, continuou Parolin, citando a primeira leitura da missa, extraída da Carta de São Paulo a Timóteo.

O lema: “Em vez disso, esperei em ti”

O bispo deve “levar em conta a lógica da cruz”, mas o seu coração está “destinado a ser moldado pelo coração de Cristo e a perpetuar no mundo e no tempo a maravilha da caridade de Jesus”, continuou o secretário de Estado Vaticano, citando um discurso de Paulo VI aos bispos italianos em 1973. “É realmente bonito, emocionante, capaz de preencher uma vida, o ser mensageiro, apóstolo e mestre da manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo”. Para o cardeal, esta alegria e certeza de Jesus ressuscitado que guarda cada pessoa também se reflete no lema episcopal escolhido por dom Ceffalia: “Ego autem in te speravi”, “Em vez disso, esperei em ti”.