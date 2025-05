Papal Foundation, 14 milhões de dólares para populações carentes em mais de 60 países

A organização caritativa com sede nos EUA anunciou doações e ajuda humanitária. Os fundos apoiarão 116 projetos em diversos países. Desde a sua criação, a Fundação disponibilizou mais de 250 milhões de dólares para apoiar mais de 2.800 projetos identificados pelos Papas Francisco, Bento XVI e João Paulo II.

Pe. Paweł Rytel-Andrianik e Karol Darmoros – Vatican News

A Papal Foundation, uma organização caritativa estadunidense que apoia as iniciativas do Papa em países em desenvolvimento, anunciou a doação de 10 milhões de dólares para projetos de assistência previamente identificados pelo Vaticano. Outros 4 milhões de dólares serão destinados à assistência humanitária urgente por meio do Fundo para as Missões. O apoio incluirá acesso a água potável, construção e reforma de escolas, restauração de igrejas e seminários, construção de unidades de saúde e assistência aos sacerdotes idosos. "Esses investimentos estão no cerne da nossa missão de levar o amor de Cristo aos mais necessitados", disse Edward Ward Fitzgerald III, novo presidente da Fundação Pontifícia. O arcebispo de Nova Iorque, cardeal Timothy Dolan, foi nomeado presidente do conselho de administração.

Peregrinação Jubilar

Tanto o Cardeal Dolan quanto Ward Fitzgerald III estão atualmente participando de uma peregrinação a Roma ligada ao Ano Jubilar. Mais de 80 membros da Fundação, conhecidos como os Benfeitores de São Pedro, e seus familiares passarão pelas Portas Santas das quatro basílicas papais: São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros. "O Evangelho de Mateus nos ensina: «Todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram»", disse o cardeal Timothy Dolan. Ele acrescentou que, num mundo de crescente desigualdade econômica, os Benfeitores de São Pedro levam a sério sua responsabilidade de "servir os pobres e vulneráveis ​​com fé e compaixão", enfatizou o recém-eleito presidente da Fundação Pontifícia, nume entrevista à mídia vaticana, reiterando que o objetivo da organização é servir o Sucessor de São Pedro e apoiar a Igreja onde as necessidades são maiores.

“É claro que o pontificado do Papa Francisco foi um período especial para alcançar os pobres. Ele tinha um grande amor pelos pobres e nós dedicamos muito tempo, nos últimos anos, sob a liderança de Eustace Meta e do cardeal Sean O’Malley, a servir os pobres em todo o mundo”, afirma Ward Fitzgerald III. A doação de fundos deste ano é uma homenagem “ao grande coração e ao legado amoroso do Papa Francisco. Os Benfeitores de São Pedro têm a honra de apoiar a visão do Santo Padre, respondendo às necessidades urgentes em todo o mundo, desde crianças órfãs e gestantes até idosos e deficientes. Cada doação reflete um compromisso fervoroso de cuidar dos vulneráveis, fortalecer a Igreja e compartilhar a esperança do Evangelho nas nações em desenvolvimento.”

Apoio à educação

Além de doações, a Fundação Papal concede anualmente 800 mil dólares em bolsas de estudo para mais de 100 sacerdotes, religiosos e seminaristas. Esse apoio permite que eles estudem em Roma por meio do Programa de Bolsas de Estudo São João Paulo II, iniciado por John e Carol Saeman e por membros da Papal Foundation. “Antes de tudo, gostaria de agradecer sinceramente por esta oportunidade de estudar. Hoje, estudar não é apenas necessário, é essencial, porque os desafios do mundo de hoje exigem pessoas competentes e bem preparadas, que possam dar respostas concretas aos outros. Estudei catequese e pastoral juvenil e agora estou pronta para retribuir e servir às pessoas”, diz a irmã Viviane Wela Mazalo, que está concluindo seus estudos na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação do Auxilium, em Roma. “Os grupos que estão nas várias instituições superiores de Roma e que estão obtendo uma instrução avançada e doutorado em Teologia e Filosofia estão muito orgulhosos de que suas raízes se afundem no apoio à Papal Foundation, e sabemos que seu amor pela Igreja é multiplicado pelos bons dons da graça que os Benfeitores de São Pedro, os membros da Papal Foundation, lhes concedem na forma de bolsas de estudo”, enfatiza o presidente Fitzgerald III.

O amor da Igreja em ação

“Cada doação, cada bolsa de estudo e cada ato de apoio é um sinal tangível do amor da Igreja em ação”, afirma David Savage, diretor executivo da Fundação. "Através desta missão de fé partilhada, unimos os leigos, o clero e a liderança da Igreja ao serviço da visão do Santo Padre: fortalecer a Igreja global e apoiar os seus membros mais vulneráveis. Esperamos que os católicos de todas as dioceses dos Estados Unidos considerem a possibilidade de unir-se a esta missão."