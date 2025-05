Papa Leão XIV recebe presidência do CELAM.

Durante o encontro, os representantes do CELAM expressaram ao Santo Padre a alegria e a gratidão do episcopado latino-americano e caribenho por sua eleição como Sucessor de Pedro, reiterando também o compromisso de apoio e colaboração com sua missão apostólica.

Fernando Nunes - Vatican News

O Papa Leão XIV recebeu em audiência oficial o cardeal dom Jaime Spengler, presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (CELAM), e dom Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cuzco e secretário-geral do organismo. A visita ocorreu na tarde de quinta-feira, 15 de maio, na biblioteca do Palácio Apostólico, e durou cerca de uma hora.

A audiência foi marcada por um clima de fraternidade e escuta. “Foi um momento de grande alegria poder, já poucos dias após a eleição, encontrar o nosso querido Papa Leão XIV”, afirmou dom Jaime Spengler. “O encontro foi marcado pelo espírito de fraternidade, proximidade e desejo de conhecer o que vem sendo desenvolvido”, completou.

Um dos principais temas tratados foi a Assembleia Geral Ordinária do CELAM, que será realizada de 27 a 30 de maio, no Rio de Janeiro, e que recordará os 70 anos da Primeira Conferência do Episcopado Latino-Americano e da criação do CELAM.

Dom Jaime com o Papa Leão XIV

Outro ponto de destaque foi a preparação para a COP30, que ocorrerá em Belém (Brasil), em novembro deste ano. Segundo dom Jaime, foi apresentado ao Papa o trabalho que o CELAM tem realizado em colaboração com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Santa Sede, outras instâncias eclesiais continentais e também conferências episcopais da África e Ásia, bem como entidades como Cáritas Internacional. “Discutimos inclusive o modo de como ser presença durante o evento em Belém, e como dar continuidade a esse processo no Brasil e em todo o continente”, destacou.

Nesse contexto, foi ressaltado o trabalho de integração em curso com o Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar e com a Federação das Conferências Episcopais da Ásia, em torno da chamada Igreja do Sul Global. O CELAM solicitou ao Papa Leão XIV que, em momento oportuno, receba os presidentes dessas três instâncias continentais para dialogar sobre seus desafios comuns e perspectivas pastorais.

Outros temas também estiveram em pauta, como o caminho de acolhida do documento final do Sínodo, cuja versão popular recentemente publicada foi entregue ao Papa, assim como materiais elaborados sobre a sinodalidade, incluindo a última edição da Revista Medellín e uma coleção de cadernos temáticos.

Discutiu-se ainda a celebração dos 1700 anos do Concílio de Niceia, que será recordado em julho em um encontro ecumênico na Guatemala. O acontecimento também será lembrado na Assembleia Geral do CELAM com reflexões sobre sua atualidade e partilha de experiências de unidade entre cristãos.

Por fim, foi apresentado ao Papa o documento "A Inteligência Artificial: uma mirada pastoral desde a América Latina e o Caribe", fruto do grupo de trabalho constituído em resposta à solicitação dos participantes da última assembleia do CELAM, realizada em 2023.

O CELAM expressou ao Papa Leão XIV seu agradecimento pela abertura e disponibilidade pastoral em receber tão prontamente seus representantes e por acolher com escuta fraterna as iniciativas e esperanças da Igreja que peregrina na América Latina e no Caribe.

