Auza: com o Papa, um diálogo intenso sobre IA, paz, família e migração

O núncio apostólico junto à União Europeia foi recebido em audiência por Leão XIV na última sexta-feira (23/05): “conversamos sobre todos os principais temas”. Com a guerra na Ucrânia, diz o arcebispo, “algumas fraturas na Europa foram reveladas, especialmente na questão da defesa”. Com relação à migração, “a Igreja mantém uma posição de solidariedade, de ajuda sobretudo às vítimas da guerra e do tráfico de pessoas”.

Luca Collodi - Vatican News

“Um encontro muito intenso”. É assim que o arcebispo Bernardito Auza, núncio apostólico junto à União Europeia, definiu a audiência de sexta-feira (23/05) no Palácio Apostólico do Vaticano com o Papa Leão XIV. “Foi uma troca muito rápida de opiniões, mas ao mesmo tempo um diálogo muito intenso”, explicou o prelado filipino à mídia do Vaticano.

Excelência, sobre o que o senhor conversou com o papa?

Abordamos todos os grandes temas: falamos sobre Inteligência Artificial, pedidos de cancelamento de registros de batismo, questões ligadas à migração, família, a situação demográfica, especialmente na parte ocidental da União Europeia.

A União Europeia tem a força da unidade para ser uma ponte para a paz na crise russo-ucraniana?

Acabo de iniciar minha missão na União Europeia, embora tenha vivido 18 anos na Europa, em cinco países e nas nunciaturas apostólicas. Portanto, estou respondendo com base no que vimos e ouvimos nas últimas semanas, especialmente com a chegada da nova administração americana, que pede mais da União Europeia para a defesa da Europa. Houve algumas fraturas, pequenas fraturas, especialmente em questões muito concretas, como a porcentagem do PIB ou do orçamento anual de defesa de cada país, ou seja, o quanto um país pode contribuir para a defesa da União. É claro que essa não é uma questão primordialmente da UE, mas da OTAN, porque há muitos membros da OTAN que não são da União. É uma questão absolutamente central para a Europa e coisas como os orçamentos nacionais surgem como uma limitação. É claro que a Europa é uma zona de paz, portanto, dificilmente se pensava na possibilidade que um país atacasse ou fizesse a guerra contra outro país soberano na Europa.

Na Europa, está surgindo um problema demográfico e a questão da migração está se impondo no debate...

Sem dúvida, esses dois temas estão intimamente ligados. A questão da migração está relacionada à questão demográfica, à questão trabalhista, à questão dos direitos internacionais e à questão política. Temos visto como ultimamente - e não apenas ultimamente - nas eleições há sempre essas áreas mais nacionalistas que fizeram da questão da migração um dos pontos principais de sua política. Isso também toca na questão da demografia. Com relação à migração, a Igreja tem uma posição particular e específica como uma questão humana, de solidariedade, de ajuda às pessoas, especialmente às vítimas de guerras, tráfico de pessoas e assim por diante. Por outro lado, a Igreja também respeita as normas, as regras e as políticas de diferentes países. Equilibrar esses dois aspectos é um grande desafio.

Em que ponto está o diálogo entre as religiões?

A própria Comece tem relações de trabalho com as Igrejas Ortodoxas, as Igrejas Protestantes. Acredito que há mais escuta quando todos nós nos reunimos em questões sobre as quais temos a mesma posição. É claro que há questões em que não podemos nem mesmo nos apresentar como “um”: Agenda 2030, a imigração e os refugiados, o Acordo de Paris... Acho que nesses pontos poderíamos ter mais força persuasiva se apresentássemos nossas posições como uma força única.

O dia 24 de maio de 2025 marcou o aniversário de 10 anos da Laudato si'. O meio ambiente também está no centro do confronto entre os países europeus...

Acredito que algo precisa ser feito. Fui chefe da delegação da Santa Sé para as negociações sobre o Acordo de Paris e a recepção na comunidade internacional foi realmente muito boa. Se não me falha a memória, cerca de 38 chefes de Estado, em seus discursos de abertura, citaram a Laudato si', citaram o Santo Padre. E os chefes de Estado nunca citam uns aos outros! Isso é apenas um indício do interesse que esse documento despertou nos governos, pois estamos todos no mesmo barco, temos que enfrentar esses problemas juntos, pois eles afetam a todos nós. Para a Igreja, é um imperativo moral, um imperativo religioso: se acreditamos em Deus, nosso criador, em nossa vocação fundamental de sermos cocriadores, no sentido de que o Senhor nos confia sua criação, essa linha é muito importante.

