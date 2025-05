Cerca de 3 mil jornalistas encontram Papa Leão XIV no Vaticano, inclusive brasileiros

Filipe Domingues, especialista brasileiro em Vaticano, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana e diretor do Lay Centre em Roma foi um dos sorteados para cumprimentar o Papa Leão XIV na audiência para a imprensa internacional na Sala Paulo VI: "foi pura sorte mesmo, porque houve um sorteio entre os jornalistas credenciados por língua". O jornalista descreveu Leão XIV como "sempre tranquilo, amigável, porque eu já tinha encontrado ele antes no meu trabalho do Lay Centre"

Leia também 12/05/2025 Papa Leão XIV agradece aos jornalistas pelo "serviço à verdade" "Dou-lhes as boas-vindas, representantes da mídia de todo o mundo. Agradeço o trabalho que realizaram e realizam neste tempo que, para a Igreja, é essencialmente um tempo de ...

Andressa Collet - Vatican News

A imprensa internacional, que encontrou o Papa Leão XIV na manhã desta segunda-feira (12/05) na Sala Paulo VI, no Vaticano, tem se mobilizado em Roma desde o início de internação de Francisco em 14 de fevereiro. Equipes têm se revezado com correspondentes e enviados especiais de lá até hoje: já são quase 3 meses de cobertura ininterrupta entre os 38 dias de boletins diários sobre a saúde de Bergoglio no Hospital Gemelli devido a uma pneumonia bilateral, o período de convalescença na Casa Santa Marta, o falecimento de Francisco em 21 de abril até a missa das exéquias em 26 de abril, o período dos Novendiali de luto e oração pelo Pontífice falecido com as congregações gerais dos cardeais, o Conclave e a fumaça branca que elegeu Leão XIV como novo Papa.

Usar a palavra de forma desarmada e desarmante

"Agradeço o trabalho que realizaram e realizam neste tempo que, para a Igreja, é essencialmente um tempo de Graça”, disse logo no início do discurso Leão XIV. Uma mensagem que também foi um convite aos jornalistas para levar adiante "o serviço à verdade" com uma comunicação que saiba escutar e com "palavras desarmantes" "para desarmar a terra", como salientou Filipe Domingues, especialista brasileiro em Vaticano, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana e diretor do Lay Centre em Roma:

"Ele falou um pouco sobre a informação, a busca da verdade, o jornalismo que não se deixa levar por essa a disputa de ideias. Ele falou para usar a palavra bem, de forma desarmada e desarmante. Assim como essa expressão ele usou também outro dia para falar da paz: uma paz desarmada e desarmante. Lembrou também os jornalistas perseguidos pela sua profissão e foi muito aplaudido nesse momento. Agradeceu também os jornalistas pelo trabalho durante o Conclave, tentando estimular essa informação à comunicação ponderada, que olha para a realidade com atenção à complexidade, não simplificando demais as coisas."

"Foi pura sorte mesmo", conta brasileiro que saudou o Papa

Filipe Domingues conseguiu cumprimentar o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI, entre os 3 mil jornalistas presentes, e trocar algumas palavras com o novo Pontífice, como conta à Rádio Vaticano - Vatican News:

"Desta vez foi pura sorte mesmo, porque houve um sorteio entre os jornalistas credenciados por língua. Eu, junto com a Aura Miguel, de Portugal, fomos sorteados. Então, tivemos a chance de, já nesse primeiro encontro, conhecer o Papa Leão. Ele sempre o mesmo, sempre tranquilo, amigável, porque eu já tinha encontrado ele antes no meu trabalho do Lay Centre, uma residência universitária aqui em Roma. Ele já veio celebrar conosco. E aí eu lembrei disso e disse: a gente já se conheceu aquela vez. E ele: 'sim, sim'. Eu disse: olha, se a gente puder ajudar em alguma coisa, estamos à disposição. Aí ele agradeceu e foi só isso. Foi muito rápido."

Um momento rápido, mas que já deixa muita esperança para este início de pontificado, comenta Filipe:

"Muita esperança, muita alegria. Sempre achei que ele seria um ótimo candidato para ser o Papa. Embora fosse americano, a gente tinha um pouco de dúvida se ele ia conseguir ser eleito, mas acho que agora está mostrando que vai sim ser uma figura de unidade, do jeito dele com seu carisma vai conseguir trazer a gente para prestar atenção nos temas do mundo de hoje e o papel da Igreja na sociedade."

A jornalista brasileira Anna Ferreira, da TV Rede Vida, com a filha Thaís de 7 anos, já que a audiência era aberta à imprensa internacional e familiares