Chiclayo, a grande emoção de um povo por Leão XIV

Milhares de fiéis acompanharam a missa de início do ministério petrino no último domingo, no telão em frente à catedral. O bispo da diocese peruana: O Papa, em homenagem ao seu predecessor e precursor da Doutrina Social da Igreja, nos convida a ver o rosto de Deus nos pobres.

Francesco Ricupero – Vatican News

Milhares de pessoas acompanharam a missa que marcou o início do ministério petrino do Papa Leão XIV num telão instalado em frente à catedral de Chiclayo (3h da manhã de domingo, no Peru, 10h da manhã na Itália). Todos estavam acordados, emocionados e felizes, em plena noite, para acompanhar o "padre Robert", como é chamado pelos fiéis da diocese peruana, onde foi bispo de 2015 a 2023 e onde, nos últimos dias, foram celebradas missas de ação de graças pela eleição de Leão XIV.

Vigília de oração na noite de sábado

No sábado, 17 de maio, às 22h (horário peruano), foi realizada uma vigília de oração durante a qual dom Edinson Edgardo Farfán Córdova, bispo de Chiclayo, recordou o novo Papa como "um pastor segundo o coração de Cristo, um pastor próximo, simples, com uma capacidade impressionante e uma força que só o Senhor pode dar". Estamos reunidos aqui hoje, acrescentou, "para rezar pelo início do pontificado do nosso amado Papa, bem conhecido e lembrado por todos nós, o nosso bispo emérito, dom Robert Francis Prevost, da Ordem de Santo Agostinho, um grande homem — enfatizou — que tanto doou à nossa diocese, especialmente aos mais necessitados. Como cidadãos de Chiclayo, sentimo-nos envolvidos e muito responsáveis ​​em apoiar com as nossas orações o sucessor do apóstolo Pedro, o novo bispo de Roma, o Papa Leão XIV, que na sua primeira saudação nos recordou e nos descreveu como um povo fiel, que acompanhou o seu bispo, que partilhou a sua fé e tanto doou para continuar sendo uma Igreja fiel a Jesus Cristo".

O convite ao diálogo para o bem do país

Além de numerosos fiéis, vários representantes do governo nacional e local também participaram da vigília de oração. Dirigindo-se às autoridades, dom Farfán Córdova as convidou "a dialogar, para criar consensos, a buscar e implementar os melhores projetos para o bem da população, para o bem do país, para o bem da região, de cada região, para o bem do nosso amado Peru. As autoridades — acrescentou — devem sentar-se para dialogar e deixar de lado os interesses pessoais. Devemos nos deixar guiar pelo Senhor, que nos convida a amar o nosso povo, a buscar e administrar os melhores projetos para o bem da população, e isso exige sentar-se para criar consenso e buscar o melhor para o país".

Não nos esqueçamos dos pobres

Ao final da vigília, o bispo de Chiclayo recordou as palavras do Papa: «Ele repetiu: “Sou filho de Santo Agostinho, da ordem de Santo Agostinho”, e Santo Agostinho — explicou o prelado — é um dos grandes convertidos da história do cristianismo. A sua vida é fascinante. Foi um homem de discernimento, um intelectual, um homem de ciência, mas sobretudo um pastor atento às necessidades do seu povo. E, sem dúvida, o Papa Leão XIV, em homenagem ao Papa Leão XIII, precursor da Doutrina Social da Igreja, convida-nos hoje a ver o rosto de Deus nos pobres. Não nos esqueçamos: caminhemos com eles, estendamos a mão para eles. Não fiquemos indiferentes à dor dos nossos irmãos».