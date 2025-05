Dom Crociata: com o Papa, debate construtivo sobre desafios da Europa

O presidente da Comece, a Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, cujos membros foram recebidos na sexta-feira (23/05) por Leão XIV, descreve a cordialidade do encontro. Paz e migração entre os tópicos debatidos entre o Pontífice e os bispos europeus. Sobre a Ucrânia, “pede diálogo e esforço diplomático para alcançar uma trégua e a paz”.

O encontro com o Papa Leão XIV foi um privilégio e um momento importante para os bispos europeus apresentarem as temáticas que, para a Igreja, representam um momento fundamental de confronto com a UE. Dom Mariano Crociata, presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, descreveu a audiência de sexta-feira (23/05) do Pontífice com os membros do Comitê Permanente da Comece, falando de um diálogo marcado pela serenidade e espontaneidade.

Foi um privilégio, porque estamos apenas no início do pontificado e o Papa quis manter um compromisso de calendário que havíamos assumido com o Papa Francisco. Por esse motivo, a circunstância foi realmente extraordinária e foi recebida por nós com grande alegria. O encontro ocorreu em uma atmosfera de cordialidade, serenidade e também de espontaneidade. Encontramos o Papa próximo no encontro pessoal, assim como ele apareceu desde o início em sua condição de Pontífice, no momento do anúncio, da bênção e dos primeiros discursos. Uma presença atenta e interessada que transmitia serenidade, confiança e encorajamento. Desde o início, ele nos falou que não tinha muitas coisas a dizer, mas que queria ouvir, ou seja, entrar em diálogo.

E acredito que essa seja a marca registrada do seu estilo, da sua maneira de ser e de se relacionar. Apresentamos o que a Comece faz e como funciona. Cada um se apresentou e depois apresentou o tópico com o qual lidamos em nossa relação com a União Europeia, de acordo com o próprio objetivo da Comissão da qual fazemos parte, que é acompanhar todas as atividades da União Europeia, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, por meio dos olhos e do olhar da Igreja, em particular do ensino social da Igreja, para transmitir as orientações e as indicações que surgem da fé quando se trata de questões sociais, da dimensão social e da vida. E ressaltamos que percebemos a atenção que o Papa tem em relação a esse ensinamento social, que ele manifestou desde os primeiros discursos, desde a escolha do nome, da maneira como o explicou e também em seu discurso à Fundação Centesimus Annus. Isso quer dizer que queremos segui-lo, ouvi-lo e reforçar tudo o que ele nos indica e orienta.

O pontificado do Papa Leão XIV, desde o início, foi caracterizado por esse forte apelo à paz, assim como o pontificado do seu antecessor, o Papa Francisco. É forte o apelo do Pontífice à paz em todos os níveis, ao desarmamento das palavras e dos espíritos. Como a Europa pode, hoje, mais uma vez se tornar protagonista de uma época de paz?

Refiro-me a um dos temas fundamentais que o Papa indicou na missa no início do seu ministério como Pontífice: a unidade. O Papa falou sobre a unidade da Igreja, em primeiro lugar dos fiéis. Mas mesmo em nível de União Europeia, o tema poderia ser retomado. O problema da UE é a unidade, que significa a concórdia e o acordo das nações e dos governos e que também significa a vontade e a capacidade de encontrar uma direção para as questões fundamentais, em primeiro lugar a da paz. Estou convencido, e isso também ficou claro no encontro com o Papa, de que quanto mais desunidos estivermos, mais incapazes seremos de nos fazer ouvir, de dizer uma palavra que cause impacto, que tenha autoridade e que dê frutos. Portanto, unidade significa uma intenção política unida, de acordo com o que, felizmente, mas eu diria que efetivamente tem sido até agora, a intenção da União Europeia em relação à questão da paz, da unidade e da defesa em relação à Ucrânia. Portanto, há as condições, há o entendimento por parte da União Europeia da linha a ser seguida, da necessidade de manter essa linha de defesa dos fracos, dos atacados e, ao mesmo tempo, buscar todas as condições no diálogo e na diplomacia da paz. E esse é o principal esforço a ser feito: buscar o diálogo e a diplomacia, e o Papa demonstrou desde o início que queria que esse diálogo e esse esforço diplomático alcançassem o resultado e, portanto, a superação do conflito, para chegar a uma trégua e à paz.

Outro aspecto importante sobre o qual o Papa Leão tem falado repetidamente é a migração. O que a Europa está fazendo, o que não está fazendo e o que deveria fazer concretamente em relação a isso?

Posso dizer que houve um caminho, um crescimento da atenção no compromisso da Europa em relação a essa questão, sempre condicionado, porém, digamos, pela atitude, pela resistência de alguns países, que, nesta última rodada eleitoral europeia e nesta última fase, se acentuou, portanto, se até algum tempo atrás podíamos falar de progresso nessa questão, agora me parece que há quase um retorno ao passado, porque há uma preocupação em manter unidas diferentes instâncias, em levar em conta o surgimento de preocupações que qualificamos como populistas, que alimentam temores às vezes desproporcionais e exagerados em relação ao fenômeno migratório. Acredito que devemos voltar a um olhar racional sobre a questão e depois prestar atenção às pessoas. Racional significa realmente entender qual é o problema e tentar enfrentá-lo com as medidas adequadas, porque muitas vezes temos a impressão de que somos levados por medos exagerados e, portanto, por uma defesa que, na realidade, em vez de defender, ataca e leva essas pessoas a serem rejeitadas ou transferidas para outros países com efeitos devastadores. O paradoxo é que a Europa, partindo do tema demográfico que foi evocado em nosso encontro com o Papa, está demonstrando cada vez mais que precisa de novos cidadãos, mas, em vez disso, quase rejeita; precisa, mas rejeita. É preciso encontrar um equilíbrio e, acima de tudo, uma atitude construtiva e respeitosa que permita que essas pessoas sejam, de alguma forma, tratadas como seres humanos, sejam elas acolhidas ou ajudadas a encontrar outras acomodações, mas tratadas como seres humanos. E essa é a grande questão sobre a qual temos uma responsabilidade específica como Igreja e como órgãos como a Comece, que acompanha a União Europeia e se faz ouvir de muitas maneiras sobre esse mesmo assunto.

