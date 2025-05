Bispo alemão que trabalhou com Prevost: é competente, humilde e modesto

O bispo emérito de Münster, dom Felix Genn, relembra os 5 anos de colaboração com o prefeito do Dicastério para os Bispos. "Conheci sua lucidez de julgamento e uma abordagem verdadeiramente amorosa. Mas agora vamos lhe dar tempo para crescer na sua nova missão".

Stefanie Stahlhofen e Daniele Piccini - Vatican News

Rezar por ele e não o sobrecarregar de expectativas. É isso que o bispo emérito de Münster, dom Felix Genn, que trabalhou por cinco anos com o então cardeal Prevost no Dicastério para os Bispos, pede ao Papa Leão XIV. "Prevost era prefeito e agora, de repente, se encontra em uma função completamente nova. Acredito que se deve dar tempo para crescer em uma tarefa do gênero", enfatiza o prelado, que explica que encontrou com o então prefeito, durante o período de colaboração no Dicastério: "imediatamente um bom entendimento, graças à lucidez de julgamento, competência, humildade e modéstia e uma abordagem verdadeiramente amorosa".

Duas fotos significativas

Duas fotos impressionaram particularmente o bispo emérito de Münster. “Uma delas”, explica ele, "retrata um encontro quando ele ainda não era bispo, mas um geral agostiniano e estava sentado ao lado do Papa Francisco. E então vi uma foto dele ministrando o sacramento da Crisma no Peru. Então entendi que seu rosto falava de proximidade com o povo, de amor pelo povo, com grande humildade".

Ele não estará sozinho na missão

Sobre como o Papa Leão XIV abordará a sua missão, dom Genn pode "apenas imaginar pela maneira como ele tem se mostrado em público até agora. Vimos que ele foi até a Mãe do Bom Conselho. Sabemos que ele confia na oração e na fraternidade. Ele já visitou sua comunidade agostiniana e também confia na colaboração dos cardeais e de todas as pessoas que estão rezando por ele. E creio que isso lhe dê um apoio e uma confiança interior de saber que não está sozinho".