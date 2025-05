O Papa ao cardeal Rodríguez Maradiaga: "não perca a paz. Eu estou em paz"

Em uma entrevista ao Vatican News, o cardeal hondurenho relembra a longa amizade que teve com o Papa Francisco desde que ele era arcebispo de Buenos Aires, trabalhando juntos no Documento de Aparecida.

Patricia Ynestroza – Vatican News

O cardeal Rodríguez Maradiaga, arcebispo emérito de Tegucigalpa, Honduras, conta que sua amizade com o Papa Francisco começou quando Jorge Bergoglio foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e se aprofundou durante a Conferência Episcopal de Aparecida em 2007, onde trabalharam juntos.

"Papa Francisco: um testemunho de humildade e fraternidade que marcou a minha vida"

O cardeal destaca o Papa como um religioso exemplar, austero, próximo e profundamente humano, cuja vida foi marcada por ações concretas em favor dos pobres e marginalizados, como a reforma da Esmolaria Apostólica no atual Dicastério da Caridade e a criação de serviços para os sem-teto, nos arredores da Praça São Pedro.

"Francisco me ensinou a não perder a paz, mesmo na tempestade"

O cardeal compartilha uma anedota pessoal que o marcou: durante o encerramento do Dia Mundial da Família na Irlanda, após a publicação de uma carta polêmica contra o Papa, ele sentiu raiva, mas encontrou conforto e ensinamento nas palavras de Francisco: "não perca a paz. Eu estou em paz". Esse ensinamento tem acompanhado o cardeal desde então.

Sinodalidade. Seus apelos à unidade ao povo hondurenho

Sobre o legado do Papa, ele enfatiza que o projeto de sinodalidade é central e continuará a influenciar a Igreja. Para Honduras, o legado tem sido um apelo constante à fraternidade, à unidade e à superação do ódio e da divisão.

Temos conosco o cardeal Oscar Rodríguez Maradiaga, arcebispo emérito de Tegucigalpa, Honduras, e lhe damos as boas-vindas. Eminência, em primeiro lugar, como foi seu primeiro encontro que deu origem a essa amizade?

Bem, isso remonta a quando ele foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. O presidente do Celam era o cardeal Antonio Quarracino (foi presidente de 1983 a 1987, quando era bispo de Avellaneda, Argentina), já falecido, que me disse que o ex-provincial dos jesuítas na Argentina, padre Jorge Bergoglio, ia ser ordenado. Mais tarde, tive a oportunidade de acompanhá-lo quando ele assumiu o cargo de arcebispo de Buenos Aires, especialmente na Conferência Geral do Episcopado em Aparecida (13-31 de maio de 2007), porque ele era o responsável da Comissão para a elaboração do documento final e eu era um dos membros. Assim, pudemos nos aprofundar muito lá e pudemos conversar e escrever tanto que nos tornamos muito amigos.

O que o Papa Francisco lhe deixou como ser humano e como religioso?

Bem, um religioso exemplar, que viveu seus votos sagrados de forma heroica. Vendo como é o Santo Padre, sua austeridade, em suas roupas, em seus sapatos, em seu uso de meios (de transporte), um homem que realmente viveu seus votos sagrados como um religioso exemplar. Ao mesmo tempo, uma pessoa tão humana, tão humana, vale a redundância, um ser enormemente humano, que se emocionou em plena Praça São Pedro para se aproximar de alguém que estava com o rosto cheio de tumores e lhe dar um beijo. Em meio a tantos milhares de pessoas que estavam lá.

E ele, eu sou testemunha, quando decidiu reformar o que era chamado de Esmolaria Apostólica, quando, precisamente, nomeou o cardeal Krajewski como responsável por esse escritório que agora é chamado de Dicastério da Caridade do Papa, e antes era um pequeno escritório para dar esmolas aos pobres que vinham, era chamado de Esmolaria Apostólica, agora isso acabou, agora é o Dicastério da Caridade do Papa, algo excepcional. Depois, quando ele organizou os chuveiros, esses serviços para os "mendigos" da rua, algo que ninguém havia pensado, e disse ao cardeal Krajewski, sua missão não começa às nove da manhã em um pequeno escritório, sua missão começa às dez da noite, debaixo das pontes, com aqueles que estão dormindo nas calçadas, isso foi uma constante no pontificado do Papa Francisco, e isso, hoje, a mídia não enfatizou o suficiente. O Papa não apenas falou pelos pobres, ele agiu. Todos nos lembramos que sua primeira visita foi a Lampedusa e, mais tarde, quando foi ao Oriente Médio, a vários lugares, ele sempre se preocupou com os imigrantes, com aqueles que não tinham ninguém para cuidar deles. Quando comemorou seu aniversário, convidou algumas pessoas pobres para comer com ele e partir o bolo. Certamente, essas são coisas que não podem ser improvisadas, é uma vida inteira dedicada ao amor...

Uma anedota que se lembra pessoalmente durante sua longa amizade....

Por exemplo, e uma que me marcou muito, foi no encerramento do Dia Mundial da Família na Irlanda. Tudo estava preparado para uma bela missa, e acontece que pouco antes publicam uma carta infame, do então bispo Viganó, pedindo a renúncia do Papa, eu senti, eu raramente fico com raiva, mas ali eu senti muita raiva, porque eu conhecia esse homem, (bispo Viganó) que foi realmente muito bem tratado enquanto era secretário do Governatorato e depois núncio apostólico em Washington. Então me senti mal, tanto que na missa eu disse: “Senhor, perdoe-me, mas não vou comungar, porque não posso comungar com essa raiva que sinto”. Mas depois da Consagração, senti e disse: Senhor, me perdoe, vou me confessar depois, mas não vou agradar o demônio e vou comungar. E, para minha surpresa, lá estava o Santo Padre nos esperando, havia sete cardeais. Quando o cumprimentei, eu lhe disse: "Oh, Santidade, estou furioso! E ele me disse: “não perca a paz. Eu estou em paz". E isso foi um ensinamento para mim que me ajudou muito em muitas outras coisas, e eu o considero um presente, e agora, eu o sinto dizendo a mesma coisa para mim: "Não perca a sua paz. Eu estou em paz”.

Que legado maravilhoso ele deixou para o senhor. Há algo que sentiu e que o Papa Francisco estava deixando de fazer?

Bem, o projeto central é chamado sínodo. Sinodalidade. Fico maravilhado como, mesmo quando estava no hospital, ele pensou que a maneira de levar isso adiante era no próximo triênio, quando escreveu ao cardeal Grech e lhe disse que, nos próximos três anos, não teremos um sínodo com outro tema, mas continuaremos a aprofundar a sinodalidade. Para mim, isso é fundamental, e o Papa continuará a incentivar do Paraíso.

O que o senhor acha que Honduras recebeu como legado do Papa Francisco?

Constantemente um chamado à fraternidade, à unidade, à compreensão, ao trabalho harmonioso, não cacofônico, em outras palavras, a unidade do povo é indispensável. Em Honduras não podemos continuar divididos pelo ódio, pela mesquinhez moral, pelo contrário, Honduras pode alcançar metas mais altas se for capaz de viver como irmãos, se vivermos como irmãos, não como inimigos.