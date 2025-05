Santa Sé: há países que gastam mais no pagamento da dívida do que com saúde e educação

Distribuição de alimentos para refugiados da República Democrática do Congo (AFP or licensors)

Em seu pronunciamento na 26.ª sessão do Grupo de Trabalho sobre o Direito ao Desenvolvimento, o arcebispo Balestrero, observador da Santa Sé na ONU em Genebra, sublinhou como os “encargos financeiros injustos” representam uma violação da “dignidade” humana e uma “fratura” nos equilíbrios globais: os sistemas econômicos devem ser construídos “para servir as pessoas, e não o contrário”.

Edoardo Giribaldi - Cidade do Vaticano

Os "injustos encargos financeiros" são um sintoma de profundas "fraturas" nos sistemas globais, que acabam por "violar a dignidade da pessoa humana". Reafirmar o princípio do cancelamento da dívida significa propor uma solução para uma crise que envolve diretamente o "desenvolvimento" dos países envolvidos e renovar os compromissos globais em prol da "justiça" e da "solidariedade".

Leia também 12/12/2024 Papa: sem perdão não há justiça. Em 2025, superar a "crise da dívida" para alcançar a paz Três propostas concretas para o decorrer de 2025 estão contidas na mensagem de Francisco para o Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro, Solenidade de Santa Maria Mãe de ...

Estas foram as palavras do arcebispo Ettore Balestrero, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas e outras Organizações Internacionais em Genebra, durante seu pronunciamento na terça-feira, 12 de maio, durante a 26ª sessão do Grupo de Trabalho sobre o Direito ao Desenvolvimento, por ocasião de um diálogo interativo intitulado “A Crise da Dívida e o Direito ao Desenvolvimento”.

Os números da Crise

O prelado recordou que este debate coincidiu com um Ano Santo, sublinhando como o Jubileu representa uma ocasião especial para repensar a questão da dívida internacional, “que ameaça seriamente o futuro de muitas nações, especialmente as mais pobres”. Uma “crise” que permanece intimamente ligada ao desenvolvimento destes países, cuja dívida externa, observou o representante do Vaticano, “quadruplicou em duas décadas”, alcançando um valor recorde de 11,4 trilhões de dólares em 2023, quase o equivalente a 99% de suas receitas de exportação”, e isso levando em consideração que atualmente 3,3 bilhões de pessoas vivem em Estados “que gastam mais com juros da dívida do que com saúde ou educação”.

Leia também 26/02/2025 Santa Sé sobre dívida externa: ação imediata e “sob medida” para países pobres Em Genebra, o secretário para as Relações com Estados e as Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher, reitera a inadmissibilidade da pena de morte.

Economia a serviço das pessoas

A posição da Santa Sé configura-se, portanto, como um “chamado à ação”, para enfrentar uma crise que ameaça uma “ruptura mais profunda nos compromissos globais com a justiça e a solidariedade”.

Os princípios orientadores para enfrentar esses problemas devem basear-se na dignidade humana e no bem comum. “Os sistemas econômicos devem estar a serviço das pessoas, e não o contrário”, especificou dom Balestrero. Também é essencial que os empréstimos e a contração de empréstimos respeitem os critérios de “responsabilidade”.

O observador permanente da Santa Sé também recordou as palavras do Papa Francisco contidas na Encíclica Laudato si’: A dívida externa dos países pobres nunca deve se tornar um “instrumento de controle”. Não menos importante, concluiu o prelado, é o respeito pela “justiça” e a necessidade de enquadrar cada disposição no contexto de uma autêntica “solidariedade global”.