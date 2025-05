Que o turismo seja feito no signo da justiça e do respeito pela criação

Na mensagem para o 46º Dia Mundial do Turismo, a ser celebrado em 27 de setembro próximo, o Dicastério para a Evangelização nos exortou a admirar e proteger os recursos da terra, a promover o turismo com boas práticas de justiça e a levar estilos de vida sustentáveis. Por fim, a esperança de que durante o Jubileu, aqueles que trabalham no turismo ofereçam sinais concretos, expressão da esperança cristã

O turismo como “oportunidade de crescimento, de encontro e de conhecimento mútuo”, que “enriquece as relações entre os povos”, enquanto “a experiência da viagem convida todos a cuidar da casa comum”. É o que lemos na mensagem assinada por dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, escrita por ocasião do 46º Dia Mundial do Turismo, que será celebrado em 27 de setembro de 2025, com o tema "Turismo e transformação sustentável".

Diante da mobilidade global, escreve o Dicastério para a Evangelização, “é necessário utilizar recursos que tenham um impacto significativo na saúde das pessoas e na natureza”. Este compromisso apela aos operadores do turismo para que encontrem soluções que respeitem a sustentabilidade ambiental.

Encontro entre povos

“Não podemos ignorar – lê-se – o grande impacto relacional que o turismo tem e que assume aspetos ainda mais profundos quando o destino é um lugar sagrado”. De fato, nos Santuários pode-se encontrar edificação do espírito, mas também pode-se prestar atenção à natureza que os cerca. O convite, por exemplo, é olhar para as cachoeiras: “a água não é nossa propriedade exclusiva: é um bem que nos foi dado e como tal exige respeito e defesa”. Neste sentido, é necessário adotar “estilos de vida mais sensatos no uso diário deste recurso”. “É necessário o empenho de todos, especialmente dos cristãos, que reconhecem na natureza a expressão de um desígnio de amor e de verdade.”

Turismo e sustentabilidade

“A experiência do turismo – sublinha dom Rino Fisichella – também traz à tona a questão da justiça. É inevitável que o aumento de viajantes seja acompanhado pelas ofertas disponíveis.” Mas cuidado com a especulação, com o olhar apenas para o lucro e também com a atitude de alguns que, diante do crescimento da oferta, respondem fechando as portas aos turistas. “A superlotação em alguns locais traz problemas sérios, mas eles podem ser prevenidos por meio de intervenções adequadas e também pelo uso dos instrumentos que a tecnologia nos oferece.” Essas são proteções que o próprio turista solicita. Para o pessoal de serviço, um salário justo deve ser levado em consideração. “A verdadeira justiça torna-se um apoio para combater a pobreza e ajudar as pessoas a expressarem as suas capacidades de trabalho”.

Os sinais de esperança do Jubileu

A mensagem lembra que a comunidade cristã também participa do turismo, por meio do acolhimento de peregrinos e turistas, por isso o convite é para que os santuários sejam "espaços sagrados de espiritualidade autêntica, onde o coração encontra conforto e é encorajada a reflexão sobre questões humanas fundamentais, por meio do silêncio, da oração e do diálogo com homens e mulheres de Deus" para criar um futuro diferente. “O compromisso com a salvaguarda da criação – lê-se – começa pela atenção às pequenas coisas: daí, podemos dar os primeiros passos para assumir essa ‘dívida ecológica’ que envolve toda a humanidade”. Por fim, a esperança de que o Jubileu gere sinais de esperança investindo no uso sustentável dos recursos. Depois, o anúncio do IX Congresso Mundial da Pastoral do Turismo, que será realizado em Roma de 16 a 19 de outubro, "uma ocasião importante para refletirmos juntos sobre estas questões e sobre o compromisso que a Igreja quer assumir, para que o turismo possa se desenvolver também como instrumento de evangelização e de promoção humana".