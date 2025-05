Delegações de todo o mundo na missa pelo início do pontificado de Leão XIV

Estarão presentes membros da realeza, chefes de Estado e de governo, além de delegações ecumênicas e de outras religiões. Leão XIV, antes da missa, saudará os fiéis atravessando de papamóvel os vários setores da Praça São Pedro. Escolhidos os cardeais para o rito da imposição do Pálio e da entrega do Anel do Pescador, provenientes de diferentes continentes.

Mais de 150 delegações, provenientes de todo o mundo, participarão neste domingo, 18 de maio, da missa de início do ministério petrino do bispo de Roma, Leão XIV. Pela Itália estarão presentes, entre outros, o presidente da República, Sergio Mattarella, e a presidente do Conselho, Giorgia Meloni. Do Peru, a presidente da República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra; representando os Estados Unidos, o vice-presidente, James David Vance, e o secretário de Estado, Marco Antonio Rubio. Entre outros chefes de Estado, os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Israel, Isaac Herzog, do Líbano, Joseph Aoun, e da Polônia, Andrzej Duda. Entre os soberanos reinantes, os reis da Espanha Felipe e Letizia, da Bélgica Filipe e Mathilde, o príncipe de Mônaco Alberto com sua esposa Charlene. Também estarão presentes a presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen com a presidente do Parlamento Europeu Roberta Metsola. Na Praça São Pedro estará também o príncipe Eduardo de Edimburgo.

Também estarão presentes na cerimônia delegações ecumênicas e representantes de outras religiões. Uma hora antes da missa, às 9h, Leão XIV partirá de papamóvel do Piazzale Petriano e, pela Arco dos Sinos, entrará na Praça São Pedro, atravessando os vários setores para saudar todos os presentes.

Para a cerimônia de imposição do Pálio e entrega do Anel do Pescador, foram escolhidos três cardeais de diferentes continentes, conforme indica a ordem de serviço da missa elaborada pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice: o cardeal francês Dominique Mamberti, da ordem dos diáconos, imporá o Pálio ao Papa. O cardeal Fridolin Ambongo Besungu, da República Democrática do Congo e pertencente à ordem dos presbíteros, invocará com uma oração especial a presença e a assistência do Senhor sobre o Sucessor de Pedro. O cardeal filipino Luis Antonio Gokim Tagle, da ordem dos bispos, entregará ao Papa o Anel do Pescador.

Para o Rito da Obediência foram escolhidos os cardeais Frank Leo (Canadá), Jaime Spengler (Brasil) e John Ribat (Papua Nova Guiné). Participarão também do Rito da Obediência o bispo de Callao (Peru), dom Luis Alberto Barrera Pacheco, um sacerdote, um diácono, dois religiosos: a irmã Oonah O'Shea, superiora geral das religiosas de Notre Dame de Sião e presidente da União Internacional das Superioras Gerais, e o superior geral dos jesuítas, Arturo Sosa, além de um casal e dois jovens.

Ao final da celebração, o Papa diante do Altar da Confissão irá saudar as delegações oficiais.