A LEV no Salão do Libro em Turim: palavras no centro para construir pontes

Um momento do encontro do cardeal Zuppi com o cantor e compositor Ligabue no Salão do Livro. (ANSA)

A 37ª edição da Feira Internacional do Livro, inaugurada em Turim, irá até 19 de maio. A Livraria Editora Vaticana (LEV) também participa do evento. O público, que visitará a exposição, poderá perceber as novidades editoriais, entre as quais os últimos escritos do Papa Francisco, um livro de homilias de Bento XVI e um volume inédito do Padre Luigi Giussani.

Marina Tomarro - Cidade do Vaticano

“Todos os anos, tentamos participar com nossos novos lançamentos editoriais como também manter encontros entre nossos autores e o público, na esperança de abrir novos horizontes, também em temas religiosos, no âmbito de mais de 1.500 eventos, que acontecem durante a exposição": eis o objetivo previsto por Lorenzo Fazzini, responsável editorial da Livraria Editora Vaticana (LEV), que a acompanha nesta 37ª edição do Salão Internacional do Livro, em Turim. A LEV está presente com 1.225 produtos editoriais, em mais de 700 estandes, em uma área de exposição de 137.000 metros quadrados. O tema escolhido para a edição deste ano, "As palavras entre nós iluminam", é uma homenagem ao romance de Lalla Romano, que celebra o diálogo por meio da palavra. Trata-se também de uma homenagem ao poder da literatura de criar pontes entre pessoas, culturas e visões do mundo. Entre as múltiplas visões, a LEV está presente com um espaço expositivo, no segundo pavilhão, no estande L05, como explica Lorenzo Fazzini: “Para nós é também uma oportunidade para oferecer ao público nossos novos lançamentos editoriais, inclusive os últimos textos do Papa Francisco, um livro de homilias de Bento XVI e um volume inédito do Padre Luigi Giussani, fundador do Movimento eclesial “Comunhão e Libertação”.”

Encontro do Cardeal Zuppi com Ligabue

"Ver tantas pessoas na Praça São Pedro aguardando o anúncio do novo Papa foi realmente comovente... havia tanta expectativa, tanta alegria, tantos desejos. Até senti um nó na garganta", disse o Cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), no encontro com o cantor e compositor, Ligabue, no Salão do Livro, que, por sua vez, afirmou: “Nos anos de 1960, eu ainda era criança e a Itália era maravilhosa... havia esperança de que o mundo pudesse mudar. Nós, adolescentes dos anos 70, achávamos que poderíamos modificar as coisas. Hoje, 26 pessoas possuem metade da riqueza do mundo, o oposto do que esperávamos. Esse tipo de desequilíbrio só pode levar à infelicidade".

Encontros da LEV na Feira do Livro

Estavam previstos três encontros entre os autores e o público. O primeiro aconteceu, no último dia 15, sobre o tema: "É possível ter esperança? Ensinamentos do Padre Luigi Giussani e o nosso tempo", por ocasião da publicação do volume "O encontro que ilumina a esperança", promovido por Davide Prosperi. Este é um texto inédito do Padre Giussani, que encantou milhares de jovens. Entre outros, tomou a palavra também o bispo emérito de Régio Emilia-Guastalla, Dom Massimo Camisasca.

Debate sobre o futuro da Igreja

Nesta tarde desta sexta-feira, 16, houve também um encontro de reflexão sobre o futuro da Igreja na era contemporânea, do qual tomou parte o escritor, Sandro Veronesi, vencedor de dois Prêmios “Strega”, que se apaixonou – disse Lorenzo Fazzini - pelo nosso livro, intitulado “Cristãos em um mundo, que não é mais assim”, escrito pelo Cardeal belga, Jozef de Kesel, Arcebispo emérito de Malines-Bruxelas. Outro evento, neste sábado, 17, refere-se ao tema “Bento XVI: Cristo é um futuro!". Por ocasião da publicação do livro "O Senhor nos segura pela mão", haverá um debate, do qual participam o cantor e compositor, Giovanni Lindo Ferretti, o Padre Federico Lombardi, presidente da Fundação Vaticana Joseph Ratzinger-Bento XVI, e Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. Trata-se de uma obra que reúne as homilias pronunciadas por Bento XVI, durante suas celebrações eucarísticas privadas, como também durante seu pontificado e no período em que era Papa emérito.

Importância das palavras

Logo, o fio condutor desta edição do Salão do Livro é “As palavras entre nós iluminam”, que tem o objetivo é ressaltar a importância que algumas palavras podem assumir segundo o contexto, como afirma Lorenzo Fazzini: “Trata-se de um tema muito importante pelo fato de colocar as palavras no centro de uma sociedade que, hoje, prefere mais imagens, inclusive das redes sociais e digitais; há certa desvalorização das palavras, que aparecem e desaparecem rapidamente”. Do ponto de vista editorial, dados mais recentes demonstram a diminuição de um milhão de leitores na Itália. Portanto, recolocar as palavras no centro, hoje, é importante, porque ler é um ato individual, mas, na realidade, precisa de uma comunidade: quando uma pessoa lê um bom livro, busca confrontar-se com outra ou até com outros. Deste modo, constroem pontes entre leitores, que, talvez, pensam de modo diferente e que, assim, poderão permanecer. Ao invés, aquele bom livro, romance, ensaio, partes de poesias e até histórias em quadrinhos, podem criar uma conexão, a partir de palavras simples, até chegar às mais importantes”. Enfim, palavras e leitura podem ser pontes e colocar em relação as pessoas, mesmo que estejam distantes, não apenas geograficamente.