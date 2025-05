Guarda Suíça, juramento dos recrutas transferido para 4 de outubro

Adiada devido à morte do Papa Francisco, a cerimônia, tradicionalmente marcada para 6 de maio, aniversário do sacrifício de 189 guardas durante o saque de Roma em 1527, será realizada no Pátio de São Dâmaso, na festa de São Francisco de Assis. A mesma teve sua data transferida também em 2020, após o adiamento devido à pandemia da Covid-19

Pela segunda vez na história da Guarda Suíça Pontifícia, a cerimônia de juramento dos novos recrutas será realizada no dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, às 17h. Tradicionalmente marcada para 6 de maio, aniversário do sacrifício de 189 guardas em defesa do Papa Clemente contra o exército de Carlos V, durante o saque de Roma em 1527, a cerimônia de juramento foi adiada este ano após a morte do Papa Francisco. Isso também aconteceu em 2020, devido à pandemia da Covid-19.

A cerimônia no Pátio de São Dâmaso

A cerimônia de juramento, que se realiza no Pátio de São Dâmaso do Palácio Apostólico no Vaticano, ocorre sob a bandeira do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia e na presença do representante do Papa. Em 2024, o arcebispo Edgar Peña Parra, substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, esteve presente. Os guardas, portanto, juram proteger e defender o Papa e todos os seus sucessores legítimos, mesmo com risco de suas próprias vidas, como seus valorosos e fiéis predecessores no Corpo da Guarda fizeram no passado.

A fórmula do juramento

A fórmula do juramento, lida pelo capelão no início da cerimônia, diz: “Juro servir fiel, leal e honradamente o Pontífice reinante e seus sucessores legítimos, dedicando-me a eles com todas as minhas forças, sacrificando, se necessário, até mesmo a minha vida em sua defesa. Assumo os mesmos deveres para com o Colégio Cardinalício durante a vacância da Sé Apostólica. Prometo também ao Comandante e aos demais Superiores respeito, fidelidade e obediência. Assim, juro, que Deus e nossos Santos Padroeiros me assistam”. A resposta dos guardas, segurando a bandeira, diz: "Eu, Alabardeiro..., juro observar fiel, leal e honradamente tudo o que me foi lido neste momento. Que Deus e nossos Santos Padroeiros me assistam!"