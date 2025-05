Jubileu das Igrejas Orientais: a Divina Liturgia no rito siríaco-oriental

Na Basílica de São Pedro, a celebração da Santa Qurbana, a missa na tradição siríaca, foi presidida pelo patriarca caldeu Sako. Sua Beatitude Thattil: "renovemos nosso desejo de caminhar juntos, Oriente e Ocidente, como uma Igreja peregrina que proclama a esperança em um mundo que precisa de cura". Gugerotti: "as diásporas têm sido uma tragédia, mas Deus oferece uma nova oportunidade para a evangelização. Continuem a ser missionários".

Antonella Palermo - Vatican News

Entre as procissões de peregrinos de todas as partes do mundo que entraram na Basílica de São Pedro nesta terça-feira (13/05), uma se destacou às 13 horas, indo em direção ao Altar da Cátedra: aquela de dezenas de ministros que participariam da Santa Qurban, presidida pelo Patriarca da Igreja Caldeia Louis Raphaël I Sako. Uma explosão de casulas douradas desfilou ao som de cantos da tradição siríaca oriental, no segundo dia do Jubileu das Igrejas Orientais. Marcada pela Anáfora de Addai e Mari, uma antiga oração eucarística tipicamente siríaca-oriental que se acredita ter sido composta por Tadeu de Edessa e Mari, discípulos de São Tomé Apóstolo, as raízes comuns da Igreja Caldeia e da Igreja Siro-Malabar convergiram na missa.

Um registro da celebração na Basílica Vaticana (@Vatican Media)

Thattil: o Jubileu é comunhão viva

"Que a celebração seja um sinal, não apenas de uma herança preservada, mas de uma comunhão viva", foi o desejo expresso na homilia de Sua Beatitude Mar Raphael Thattil, arcebispo-maior da Igreja Siro-Malabar. "Deixemo-nos renovar no desejo de avançar juntos, Oriente e Ocidente, como uma Igreja peregrina que proclama a esperança em um mundo que precisa de cura", acrescentou. Thattil enfatizou que o Jubileu não é apenas uma comemoração, mas uma convocação para redescobrir a alegria do Espírito, para testemunhar ao mundo que Cristo está vivo e caminha com a sua Igreja.

Na unidade, segundo o lema de Leão XIV

Há uma atmosfera de pertença sincera entre os fiéis, de fervorosa espiritualidade, as crianças usam terços no pescoço, os cantos nos remetem às antigas civilizações mesopotâmicas. Ao recordar o amado pastor Francisco - incansável promotor da causa dos pobres, cuja voz chama a todos para ouvir e abraçar a sociedade com as suas várias culturas, e cujo pontificado continua a inspirar a Igreja no caminho da humildade e do serviço alegre - o olhar se volta para o novo Sucessor de Pedro, Leão XIV, que enche os corações de nova esperança e cujo lema recorda aquela unidade que não é, como Sua Beatitude ressalta, algo a ser construído, mas um dom d'Aquele que nos faz um só corpo. "Celebrar esta liturgia, portanto, não é apenas admirar algo belo", observou, "mas entrar no mistério da Igreja que é a verdade universal, que incorpora a diversidade".

O cardeal Gugerotti

Gugerotti: continuar a ser Igrejas missionárias

As Igrejas Orientais são de fato missionárias, reiterou o cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, em saudação ao final da Divina Liturgia. O cardeal recordou o que tem sido uma história de divisões, perseguições, mártires, e que arriscou fazer com que essas Igrejas desaparecessem. "Em vez disso, vocês estão aqui agora, cheios de fé, testemunhas do Cristo ressuscitado. Quero agradecer-lhes pelo que representam para nós. Continuem a ser missionários“, insistiu ele, ”porque a missão da Igreja não terminou". Lembrando como as diásporas têm sido uma autêntica tragédia, ele, no entanto, incentivou as pessoas a trabalharem para que "Deus ofereça uma nova oportunidade de evangelização. Vocês são os missionários hoje, continuem em suas tradições, de acordo com suas culturas. Se vocês as perderem, é a Igreja que perde uma parte importante de si mesma que não pode ser substituída". E invocou a bênção do Senhor para que essas diferentes identidades pudessem ser revestidas com todo o bem, na esperança de que se possa estar “feliz por estarmos juntos”. E, finalmente, o mandato: “preservem a unidade porque o nome de Deus é unidade e amor”.