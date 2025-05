Jubileu das Igrejas Orientais: em Santa Maria Maior a Divina Liturgia no Rito Copta

Na Capela Paulina, a celebração foi presidida pelo patriarca Sedrak, na presença do cardeal Gugerotti. "Deus não olha para os números, mas para a qualidade dos fiéis", ressaltou o cardeal. "Construamos sociedades mais justas, sustentáveis, em paz", as palavras de Sua Beatitude que reza por Leão XIV: "Que o Espírito o guie como guiou São Pedro na Igreja primitiva".

Antonella Palermo – Vatican News

A dimensão penitencial, a oração de intercessão, a tradição monástica. Essas são as características da Divina Liturgia copta que ressoou na tarde desta segunda-feira, 12 de maio, na Capela Paulina da Basílica de Santa Maria Maior, precisamente ao lado do túmulo do Papa Francisco. A celebração, presidida por Sua Beatitude Ibrahim I. Sedrak, Patriarca de Alexandria dos Coptas Católicos e presidente da Assembleia dos Patriarcas e Bispos do Egito, teve lugar na presença do cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, e do seu secretário pessoal, padre Emanuel Sabadakh, com monsenhor Filippo Ciampanelli, subsecretário do mesmo Dicastério.

Um rito celebrado por ocasião do Jubileu das Igrejas Orientais, que se concluirá com uma audiência com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira, 14 de maio, expressão de uma Igreja cujas origens remetem às figuras de Antônio, o Grande, um anacoreta no deserto, Pachomius, e de grandes teólogos como os Santos Atanásio e Cirilo de Alexandria, Doutores da Igreja. Com a chegada do cristianismo ao Egito, “copta” assumiu o significado de “cristão egípcio”, indicando aqueles que permaneceram cristãos após a conquista árabe do Egito. É justamente a essas pessoas, que sofreram muitos sofrimentos e foram mártires, que o cardeal se dirigiu, exaltando sua coragem e preciosidade.

Jubileu das Igrejas Orientais

Uma história extraordinária e emocionante

O cardeal enfatizou o martírio sofrido pelos coptas, bem como por outros católicos de rito oriental. “Vocês são muito especialistas em mártires”, disse Gugerotti, “porque tiveram muitos e, mesmo recentemente, alguns coptas foram mortos e se tornaram famosos apenas por terem tido a sorte de serem conhecidos, outros não foram conhecidos”. O cardeal falou da “história emocionante” dessa Igreja, que é evidenciado por sua antiguidade e variedade, pela natureza extraordinária de um monasticismo que se expandiu pelo mundo, pela peculiaridade da liturgia e também pelos vários sofrimentos suportados ao longo da história de sua terra. E, apesar disso, “vocês permaneceram”. E ele destacou algumas das razões que contribuíram para a sobrevivência desses cristãos que conseguiram não ser arrancados de sua terra.

Sabedoria fruto do sangue do martírio

Em nome de toda a Igreja Católica, o cardeal prefeito expressou sua gratidão por esse testemunho tenaz: “minha tarefa, de irmão para irmão”, enfatizou, "é dizer-lhes que esta é a casa de vocês. Quando vocês atravessarem a Porta Santa e rezarem, como no início desta celebração, poderão se orgulhar de como essas orações ressoam na capital". Em seguida, a exortação: "rezem com intensidade porque vocês também precisam de esperança. A todo momento, para onde quer que olhemos, nos sentimos cercados por possibilidades de maldade. Mas nós viremos para perguntar como vocês conseguiram sobreviver. Foram anos terríveis, de massacres, mas vocês conseguiram. Deve ter sido a bênção da Sagrada Família do Egito, devem ter sido os grandes santos e teólogos, deve ter sido uma forte identificação com uma terra do Egito da qual seu nome deriva, sua fé profunda que moveu montanhas, deve ter sido o trabalho árduo de criar uma Igreja Copta. O fato é que há uma sabedoria em seu sangue que é exatamente o fruto de seu sangue".

Uma parte preciosa da Igreja

Gugerotti invocou a proteção do Senhor “contra novas dificuldades” para que a pertença dos Coptas à Igreja Católica não fosse apenas uma fonte de glória, disse ele, mas também expressasse a percepção de que eles se consideram uma parte preciosa de todos os católicos do mundo. Ele também queria incutir a certeza de que a Igreja "se preocupa" com eles. Depois, novamente o incentivo para uma tarefa importante: "sejam vocês mesmos, mantenham dentro do corpo da Igreja Católica uma experiência espiritual única. Deus não conta quantas pessoas existem, Deus conta a qualidade da presença. Que este Jubileu“, observou ele, ”seja uma ocasião de santidade, de modo que essa santidade, como o martírio, também possa ser uma experiência que purifique a Igreja".

Em recordação de Francisco, rezando por Leão XIV

A recordação do falecido Papa Francisco ficou explícita tanto nas palavras do cardeal quanto nas do patriarca. Assim como as esperanças nutridas pelo novo Sucessor de Pedro, que receberá em audiência os membros das Igrejas Orientais que celebram seu Jubileu, precisamente neste dia 14 de maio. Sua Beatitude Sedrak, em profunda união espiritual com os fiéis no Egito e com o povo da diáspora, falou de Francisco como um "pastor de sabedoria que alcançou os corações feridos na Igreja e na humanidade a partir de lugares de fragilidade". Graças ao seu pontificado, muitos respiraram o ar do Evangelho". Em seguida, o agradecimento por Leão XIV, que assumiu o "leme": a oração para que "o Espírito Santo o guie como guiou São Pedro na Igreja primitiva".

Momento da celebração

A esperança de um planeta livre da ganância do lucro

O patriarca insistiu muito no esforço de Francisco para a “reconciliação com nossa casa comum”, uma direção que ele pretende continuar a perseguir com determinação. Ele usou a mesma expressão usada pelo secretário geral das Nações Unidas ao definir o planeta, um “mundo em ebulição”, e enfatizou que ele não precisa de ilusões, mas de uma esperança autêntica que não anestesia, mas liberta, “esperança que nos impele a reagir, superando a ganância do lucro e a globalização selvagem”.

Esperança na paz mundial

‘No mundo, os valores se tornaram confusos, o medo, o isolamento e a angústia existencial dominam, e essas se tornaram experiências cotidianas até mesmo nos corações dos crentes’, observou novamente o patriarca, que, no entanto, tranquilizou: 'Deus trabalha mesmo em meio ao sofrimento e aos desafios. A esperança nos impele a renovar nosso mundo, não cedendo à injustiça". A esperança, portanto, é que possamos construir sociedades mais justas e sustentáveis, e que adotemos “uma economia de vida e não de morte”.

A Igreja de Leão XIV, unida sob o signo do Concílio de Nicéia

Enfim, o olhar para o Concílio Ecumênico de Nicéia, do qual se aproxima o 1700º aniversário. Considerado um marco na história da Igreja, foi o próprio Santo Atanásio que deu uma contribuição fundamental ao defender a divindade de Cristo: "isso nos chama a permanecer firmes na nossa fé com coragem e sabedoria e a ser testemunhas de Cristo". Sedrak confia sua oração a Deus para que a Igreja liderada pelo novo Pontífice permaneça nesse sulco: na unidade, santa, católica e apostólica.